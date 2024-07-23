Wildberries объявил об объединении с компанией РВБ

Онлайн-ретейлер Wildberries в партнерстве с группой Russ, оператором наружной рекламы, объявил о создании объединенной компании. Новая структура примет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами основного юридического лица маркетплейса. Об этом сообщили в пресс-службе Wildberries.
«В ближайшее время ООО „РВБ“ примет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами ООО „Вайлдберриз“, — говорится в сообщении пресс-службы, передает ТАСС. Отмечается, что в сотрудничестве продавцов и платформы изменений не будет.
Объединенная компания «РВБ» будет продолжать предоставлять услуги по логистике и хранению товаров. А также она представит новые продукты для продвижения бизнеса предпринимателей.
Ранее муж основательницы Wildberries и соучредитель компании Владислав Бакальчук пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову на «рейдерский захват». Тот пообещал свою помощь. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук опровергла жалобы мужа и объявила об их разводе. URA.RU писало подробности о ситуации — в материале.
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