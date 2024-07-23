Wildberries объявил об объединении с компанией РВБ

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"РВБ" примет обязательства основного юрлица Wildberries перед партнерами
"РВБ" примет обязательства основного юрлица Wildberries перед партнерами Фото:

Онлайн-ретейлер Wildberries в партнерстве с группой Russ, оператором наружной рекламы, объявил о создании объединенной компании. Новая структура примет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами основного юридического лица маркетплейса. Об этом сообщили в пресс-службе Wildberries.

«В ближайшее время ООО „РВБ“ примет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами ООО „Вайлдберриз“, — говорится в сообщении пресс-службы, передает ТАСС. Отмечается, что в сотрудничестве продавцов и платформы изменений не будет. 

Объединенная компания «РВБ» будет продолжать предоставлять услуги по логистике и хранению товаров. А также она представит новые продукты для продвижения бизнеса предпринимателей.

Ранее муж основательницы Wildberries и соучредитель компании Владислав Бакальчук пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову на «рейдерский захват». Тот пообещал свою помощь. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук опровергла жалобы мужа и объявила об их разводе. URA.RU писало подробности о ситуации — в материале

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Онлайн-ретейлер Wildberries в партнерстве с группой Russ, оператором наружной рекламы, объявил о создании объединенной компании. Новая структура примет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами основного юридического лица маркетплейса. Об этом сообщили в пресс-службе Wildberries. «В ближайшее время ООО „РВБ“ примет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами ООО „Вайлдберриз“, — говорится в сообщении пресс-службы, передает ТАСС. Отмечается, что в сотрудничестве продавцов и платформы изменений не будет.  Объединенная компания «РВБ» будет продолжать предоставлять услуги по логистике и хранению товаров. А также она представит новые продукты для продвижения бизнеса предпринимателей. Ранее муж основательницы Wildberries и соучредитель компании Владислав Бакальчук пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову на «рейдерский захват». Тот пообещал свою помощь. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук опровергла жалобы мужа и объявила об их разводе. URA.RU писало подробности о ситуации — в материале. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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