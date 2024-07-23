«Рейдерский захват» или развод в семье: что происходит с Wildberries

Кадыров пообещал защитить Wildberries и спасти семью учредителей от развода

23 июля 2024 в 21:12 Размер текста - 17 +

Соучредитель Wildberries Владислав Бакальчук жалуется главе Чечни на «рейдерский захват» маркетплейса, а основательница маркетплейса объясняет все разводом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Муж основательницы Wildberries и соучредитель компании Владислав Бакальчук пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову на «рейдерский захват». Тот пообещал свою помощь. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук опровергла жалобы мужа и объявила о разводе с ним. Юристы называют ситуацию «позором» для бизнеса. Что происходит с компанией — в материале URA.RU. Муж владелицы Wildberries пожаловался Кадырову на «рейдерский захват» Муж основательницы Wildberries и сооснователь компании Владислав Бакальчук встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Бакальчук пожаловался ему на проблемы в бизнесе и внутри семьи. Эта встреча привела к обнародованию информации о юридических спорах и возможном «рейдерском захвате» компании. Кадыров же пообещал не «оставаться в стороне от крупной махинации» и сделать «все возможное, чтобы защитить законный бизнес». По его словам, «рейдерский захват» активов осуществляется с июля путем юридических махинаций через нескольких «известных кавказцев» и компанию Russ Outdoor. Также, после услышанного от Бакальчука, глава Чечни отметил, что основательница Wildberries ушла из семьи, а мошенники оградили ее от общения с семью детьми и мужем. Кадыров пообещал «помочь вернуть в семью Бакальчук. Глава Wildberries опровергла жалобы мужа и объявила о разводе Татьяна Бакальчук, в свою очередь опровергла заявления о «рейдерском захвате». Она рассказала, что слияние Wildberries и Russ Outdoor было согласовано с ее мужем. Более того, «он лично присутствовал на презентации по топ-менеджменту новой структуры объединенной компании», добавила Бакальчук, подтвердив свои слова фотографиями, на которых изображена она с мужем на той самой презентации. Глава Wildberries объяснила происходящее разводом с мужем. « Газета.Ru » подтвердили эту информацию в пресс-службе маркетплейса. «Компания Wildberries и Russ продолжает работу в стабильном режиме для обеспечения наших клиентов товарами и услугами, все обязательства исполняются в полном объеме. Уверены, что детали бракоразводного процесса и эмоциональные подробности не представляют интереса для деловых изданий», — заявили представители маркетплейса. Несостыковки в версии Бакальчук и пресс-службы Основательница Wildberries и пресс-служба маркетплейса умолчали о многих деталях происходящего, представив общественности неполную информацию об изменениях в структуре компании. Об этом сообщили в telegram-канале Readovka. Во-первых, по словам журналистов, Татьяна в своем заявлении не упомянула, был ли поставлен Владислав в известность о переходе активов в другую компанию. Ни Кадыров, ни Владислав не рассказывали, что Татьяна уведомляла мужа о грядущих изменениях. И если соучредитель не давал согласие на любое изменение в структурах своей компании, то это — нарушение закона. Во-вторых, канал указал на долгое молчание учредительницы Wildberries после поста главы Чечни. В-третьих, фотография, опубликованная Татьяной, может оказаться архивной и не иметь отношения к упомянутой ей презентации. Также они утверждают, что в настоящее время местонахождение женщины неизвестно, и вспоминают слова Кадырова о рейдерах, которые ограждают Татьяну от контакта с семьей. Обновлено в 21:53. Wildberries подтвердил информацию Татьяны Бакальчук о том, что маркетплейс объединиться с группой Russ. По информации ТАСС, в ближайшее время ООО «РВБ» примет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами ООО «Вайлдберриз» Мнение юриста Споры и вопросы учредителей Wildberries должны решаться цивилизованно через суд. Об этом заявил юрист Илья Ремесло в своем telegram -канале. По его словам, «происходящее с Wildberries — дикий позор, причем с любой стороны», несмотря на занимаемое компанией место на рынке. Ее учредители «выкладывают грязное белье на всю страну напоказ». Он добавил, что экономика — это базис государства, и люди должны изменить понимание бизнеса и права. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Муж основательницы Wildberries и соучредитель компании Владислав Бакальчук пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову на «рейдерский захват». Тот пообещал свою помощь. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук опровергла жалобы мужа и объявила о разводе с ним. Юристы называют ситуацию «позором» для бизнеса. Что происходит с компанией — в материале URA.RU. Муж основательницы Wildberries и сооснователь компании Владислав Бакальчук встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Бакальчук пожаловался ему на проблемы в бизнесе и внутри семьи. Эта встреча привела к обнародованию информации о юридических спорах и возможном «рейдерском захвате» компании. Кадыров же пообещал не «оставаться в стороне от крупной махинации» и сделать «все возможное, чтобы защитить законный бизнес». По его словам, «рейдерский захват» активов осуществляется с июля путем юридических махинаций через нескольких «известных кавказцев» и компанию Russ Outdoor. Также, после услышанного от Бакальчука, глава Чечни отметил, что основательница Wildberries ушла из семьи, а мошенники оградили ее от общения с семью детьми и мужем. Кадыров пообещал «помочь вернуть в семью Бакальчук. Татьяна Бакальчук, в свою очередь опровергла заявления о «рейдерском захвате». Она рассказала, что слияние Wildberries и Russ Outdoor было согласовано с ее мужем. Более того, «он лично присутствовал на презентации по топ-менеджменту новой структуры объединенной компании», добавила Бакальчук, подтвердив свои слова фотографиями, на которых изображена она с мужем на той самой презентации. Глава Wildberries объяснила происходящее разводом с мужем. «Газета.Ru» подтвердили эту информацию в пресс-службе маркетплейса. Основательница Wildberries и пресс-служба маркетплейса умолчали о многих деталях происходящего, представив общественности неполную информацию об изменениях в структуре компании. Об этом сообщили в telegram-канале Readovka. Во-первых, по словам журналистов, Татьяна в своем заявлении не упомянула, был ли поставлен Владислав в известность о переходе активов в другую компанию. Ни Кадыров, ни Владислав не рассказывали, что Татьяна уведомляла мужа о грядущих изменениях. И если соучредитель не давал согласие на любое изменение в структурах своей компании, то это — нарушение закона. Во-вторых, канал указал на долгое молчание учредительницы Wildberries после поста главы Чечни. В-третьих, фотография, опубликованная Татьяной, может оказаться архивной и не иметь отношения к упомянутой ей презентации. Также они утверждают, что в настоящее время местонахождение женщины неизвестно, и вспоминают слова Кадырова о рейдерах, которые ограждают Татьяну от контакта с семьей. Обновлено в 21:53. Wildberries подтвердил информацию Татьяны Бакальчук о том, что маркетплейс объединиться с группой Russ. По информации ТАСС, в ближайшее время ООО «РВБ» примет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами ООО «Вайлдберриз» Споры и вопросы учредителей Wildberries должны решаться цивилизованно через суд. Об этом заявил юрист Илья Ремесло в своем telegram-канале. По его словам, «происходящее с Wildberries — дикий позор, причем с любой стороны», несмотря на занимаемое компанией место на рынке. Ее учредители «выкладывают грязное белье на всю страну напоказ». Он добавил, что экономика — это базис государства, и люди должны изменить понимание бизнеса и права.