Делимханов пообещал Кадырову разобраться с проблемами Wildberries

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Делимханов заявил, что защитит компанию от "рейдерского захвата"
Делимханов заявил, что защитит компанию от "рейдерского захвата" Фото:

Депутат Госдумы Адам Делимханов взялся за расследование ситуации с крупнейшим российским онлайн-ретейлером Wildberries по поручению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Без всяких сомнений, все поручения... Кадырова будут выполнены быстро и на сто процентов. Мы доведем все до конца!" — заявил Делимханов у себя в telegram-канале, комментируя пост главы Чечни. 

Ранее сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук выразил обеспокоенность возможным рейдерским захватом компании, о чем он рассказал Кадырову. Он утверждал, что его жену изолировали от семьи, и они лишены возможности общения. В ответ Татьяна Бакальчук опровергла слухи о захвате и заверила, что все бизнес-операции проходили с согласия супруга.

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Депутат Госдумы Адам Делимханов взялся за расследование ситуации с крупнейшим российским онлайн-ретейлером Wildberries по поручению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Об этом он сообщил в своем Telegram. "Без всяких сомнений, все поручения... Кадырова будут выполнены быстро и на сто процентов. Мы доведем все до конца!" — заявил Делимханов у себя в telegram-канале, комментируя пост главы Чечни.  Ранее сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук выразил обеспокоенность возможным рейдерским захватом компании, о чем он рассказал Кадырову. Он утверждал, что его жену изолировали от семьи, и они лишены возможности общения. В ответ Татьяна Бакальчук опровергла слухи о захвате и заверила, что все бизнес-операции проходили с согласия супруга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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