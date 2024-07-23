Делимханов пообещал Кадырову разобраться с проблемами Wildberries

Депутат Госдумы Адам Делимханов взялся за расследование ситуации с крупнейшим российским онлайн-ретейлером Wildberries по поручению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Об этом он сообщил в своем Telegram.
"Без всяких сомнений, все поручения... Кадырова будут выполнены быстро и на сто процентов. Мы доведем все до конца!" — заявил Делимханов у себя в telegram-канале, комментируя пост главы Чечни.
Ранее сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук выразил обеспокоенность возможным рейдерским захватом компании, о чем он рассказал Кадырову. Он утверждал, что его жену изолировали от семьи, и они лишены возможности общения. В ответ Татьяна Бакальчук опровергла слухи о захвате и заверила, что все бизнес-операции проходили с согласия супруга.
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