23 июля 2024

РБК: Бакальчук заявил, что его отстранили от управления Wildberries

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Бакальчук прокомментировал скандал вокруг Wildberries
Бакальчук прокомментировал скандал вокруг Wildberries Фото:

Муж руководителя Wildberries Татьяны Бакальчук – Владислав заявил, что его отстранили от управления компанией. Об этом Бакальчук рассказал в интервью.

«Она меня заблокировала», — передает РБК слова Бакальчука, когда он отвечал на вопрос о своем участии в управлении Wildberries. Он добавил, что идеализировал свою жену.

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что объединение ее компании и Russ не является рейдерским захватом. Она добавила, что это развод. Все было согласовано с Владиславом, и он присутствовал на презентации новой компании, передает RT слова главы Wildberries.

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Муж руководителя Wildberries Татьяны Бакальчук – Владислав заявил, что его отстранили от управления компанией. Об этом Бакальчук рассказал в интервью. «Она меня заблокировала», — передает РБК слова Бакальчука, когда он отвечал на вопрос о своем участии в управлении Wildberries. Он добавил, что идеализировал свою жену. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что объединение ее компании и Russ не является рейдерским захватом. Она добавила, что это развод. Все было согласовано с Владиславом, и он присутствовал на презентации новой компании, передает RT слова главы Wildberries.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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