РБК: Бакальчук заявил, что его отстранили от управления Wildberries

Муж руководителя Wildberries Татьяны Бакальчук – Владислав заявил, что его отстранили от управления компанией. Об этом Бакальчук рассказал в интервью.
«Она меня заблокировала», — передает РБК слова Бакальчука, когда он отвечал на вопрос о своем участии в управлении Wildberries. Он добавил, что идеализировал свою жену.
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что объединение ее компании и Russ не является рейдерским захватом. Она добавила, что это развод. Все было согласовано с Владиславом, и он присутствовал на презентации новой компании, передает RT слова главы Wildberries.
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