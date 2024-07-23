Bloomberg: ЕС предложил два варианта заморозки активов России

Европейский союз рассматривает два сценария заморозки активов России: бессрочную заморозку и продление действия санкций. Это сделано, чтобы развеять опасения США относительно поддержки Украины. Ранее ей было решено выдать кредит на 50 млрд долларов, а прибыль от активов РФ будет использоваться для его погашения.
«Существуют два варианта: бессрочная заморозка активов, которая будет регулярно пересматриваться. Или увеличение периодов продления санкций, например, до 18, 24 или 36 месяцев», — пишет Bloomberg со ссылкой на проект документа.
Страны ЕС, США и другие члены G7 уже несколько месяцев обсуждают пути финансовой поддержки Украины. Планируется, что кредиты будут покрыты за счет прибыли от замороженных активов Центробанка России. Официальное соглашение было достигнуто на саммите G7 в июне.
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