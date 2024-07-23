ДТП произошло на перекрестке улиц Бисертская — Молотобойцев (архивное фото)
В ДТП, которое произошло в ночь на 24 июля в Екатеринбурге, погибли 17-летние и 18-летние парни. Об этом URA.RU рассказал очевидец.
«Четырем погибшим парням 17-18 лет… Предварительно, фура поворачивала налево и не пропустила легковушку», — рассказал собеседник. Также очевидцы отмечают, что водитель «ВАЗ 2114» ехал на большой скорости.
Авария произошла на перекрестке улиц Бисертская — Молотобойцев. Легковушка влетела под фуру. Кадрами с места происшествия поделились очевидцы.
Со слов очевидцев, водитель легковушки ехал на большой скорости
Погибшим было 17 и 18 лет
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