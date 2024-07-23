23 июля 2024

Появились подробности смертельного ДТП с фурой в Екатеринбурге. Фото

В ДТП с фурой в Екатеринбурге погибли 18-летние парни
© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло на перекрестке улиц Бисертская — Молотобойцев (архивное фото)
ДТП произошло на перекрестке улиц Бисертская — Молотобойцев (архивное фото) Фото:

В ДТП, которое произошло в ночь на 24 июля в Екатеринбурге, погибли 17-летние и 18-летние парни. Об этом URA.RU рассказал очевидец.

«Четырем погибшим парням 17-18 лет… Предварительно, фура поворачивала налево и не пропустила легковушку», — рассказал собеседник. Также очевидцы отмечают, что водитель «ВАЗ 2114» ехал на большой скорости.

Авария произошла на перекрестке улиц Бисертская — Молотобойцев. Легковушка влетела под фуру. Кадрами с места происшествия поделились очевидцы.

Со слов очевидцев, водитель легковушки ехал на большой скорости
Со слов очевидцев, водитель легковушки ехал на большой скорости
Фото:
Погибшим было 17 и 18 лет
Погибшим было 17 и 18 лет
Фото:

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В ДТП, которое произошло в ночь на 24 июля в Екатеринбурге, погибли 17-летние и 18-летние парни. Об этом URA.RU рассказал очевидец. «Четырем погибшим парням 17-18 лет… Предварительно, фура поворачивала налево и не пропустила легковушку», — рассказал собеседник. Также очевидцы отмечают, что водитель «ВАЗ 2114» ехал на большой скорости. Авария произошла на перекрестке улиц Бисертская — Молотобойцев. Легковушка влетела под фуру. Кадрами с места происшествия поделились очевидцы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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