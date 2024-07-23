23 июля 2024

В Екатеринбурге легковушка влетела под фуру, есть погибшие. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сообщается о четырех погибших (архивное фото)
Сообщается о четырех погибших (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в ночь на 24 июля на перекрестке улиц Бисертская — Молотобойцев легковушка влетела под фуру. По словам очевидцев, в ДТП погибли четыре человека.

«Перекресток Бисертская — Молотобойцев. Только что произошло ДТП. Легковушка залетела под фуру. Кабина седана просто всмятку», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Сообщается, что четыре человека погибли, однако официального подтверждения этой информации пока нет. 

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге в ночь на 24 июля на перекрестке улиц Бисертская — Молотобойцев легковушка влетела под фуру. По словам очевидцев, в ДТП погибли четыре человека. «Перекресток Бисертская — Молотобойцев. Только что произошло ДТП. Легковушка залетела под фуру. Кабина седана просто всмятку», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Сообщается, что четыре человека погибли, однако официального подтверждения этой информации пока нет.  Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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