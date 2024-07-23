Сообщается о четырех погибших (архивное фото)
В Екатеринбурге в ночь на 24 июля на перекрестке улиц Бисертская — Молотобойцев легковушка влетела под фуру. По словам очевидцев, в ДТП погибли четыре человека.
«Перекресток Бисертская — Молотобойцев. Только что произошло ДТП. Легковушка залетела под фуру. Кабина седана просто всмятку», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Сообщается, что четыре человека погибли, однако официального подтверждения этой информации пока нет.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!