Американцев обязали рассказывать о хранении активов РФ ради передачи их Украине

Министерство финансов США обязало банки раскрывать данные о российских активах, поскольку они могут быть конфискованы и использованы для оказания помощи разрушенной экономике Украины. Об этом сообщает Associated Press.
«Министерство финансов приказало банковской отрасли страны во вторник начать раскрывать информацию о своих российских активах. С целью в конечном итоге конфисковать эти активы на миллиарды долларов и продать их, чтобы помочь разрушенной украинской экономике», — сообщается в материале.
В соответствии с новым законом, известным как Закон о РЕПО, принятым Конгрессом США, правительству предоставляются полномочия для ареста и продажи российских государственных активов, находящихся в американских банках. Ожидается, что вырученные средства будут переданы на поддержку Украины. Согласно оценкам, в банках США могут храниться до шести миллиардов долларов российских активов.
Ранее сообщалось, что ЕС рассматривает варианты управления замороженными российскими активами, включая бессрочную заморозку с периодическим пересмотром и продлением санкций на срок до 36 месяцев. Эти меры направлены на поддержку Украины и погашение ее кредита в 50 млрд долларов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.