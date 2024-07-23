23 июля 2024

Американцев обязали рассказывать о хранении активов РФ ради передачи их Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В банках США может храниться до шести миллиардов долларов российских активов.
В банках США может храниться до шести миллиардов долларов российских активов. Фото:

Министерство финансов США обязало банки раскрывать данные о российских активах, поскольку они могут быть конфискованы и использованы для оказания помощи разрушенной экономике Украины. Об этом сообщает Associated Press.

«Министерство финансов приказало банковской отрасли страны во вторник начать раскрывать информацию о своих российских активах. С целью в конечном итоге конфисковать эти активы на миллиарды долларов и продать их, чтобы помочь разрушенной украинской экономике», — сообщается в материале.

В соответствии с новым законом, известным как Закон о РЕПО, принятым Конгрессом США, правительству предоставляются полномочия для ареста и продажи российских государственных активов, находящихся в американских банках. Ожидается, что вырученные средства будут переданы на поддержку Украины. Согласно оценкам, в банках США могут храниться до шести миллиардов долларов российских активов.

Ранее сообщалось, что ЕС рассматривает варианты управления замороженными российскими активами, включая бессрочную заморозку с периодическим пересмотром и продлением санкций на срок до 36 месяцев. Эти меры направлены на поддержку Украины и погашение ее кредита в 50 млрд долларов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министерство финансов США обязало банки раскрывать данные о российских активах, поскольку они могут быть конфискованы и использованы для оказания помощи разрушенной экономике Украины. Об этом сообщает Associated Press. «Министерство финансов приказало банковской отрасли страны во вторник начать раскрывать информацию о своих российских активах. С целью в конечном итоге конфисковать эти активы на миллиарды долларов и продать их, чтобы помочь разрушенной украинской экономике», — сообщается в материале. В соответствии с новым законом, известным как Закон о РЕПО, принятым Конгрессом США, правительству предоставляются полномочия для ареста и продажи российских государственных активов, находящихся в американских банках. Ожидается, что вырученные средства будут переданы на поддержку Украины. Согласно оценкам, в банках США могут храниться до шести миллиардов долларов российских активов. Ранее сообщалось, что ЕС рассматривает варианты управления замороженными российскими активами, включая бессрочную заморозку с периодическим пересмотром и продлением санкций на срок до 36 месяцев. Эти меры направлены на поддержку Украины и погашение ее кредита в 50 млрд долларов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...