23 июля 2024

Бакальчук заявил о разделе Wildberries пополам при разводе

© Служба новостей «URA.RU»
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Бакальчук рассказал, что в случае развода закон распределит имущество 50/50
Бакальчук рассказал, что в случае развода закон распределит имущество 50/50 Фото:
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Скандал вокруг сделки Wildberries с Russ

Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук предположил, что их совместный бизнес с супругой — Татьяной Бакальчук должен делиться пополам. По его словам, у них с женой не было брачного договора.

«Как супруги — у нас 50/50. У нас нет брачного контракта, все имущество делится по закону пополам», — заявил Бакальчук РБК. Он отметил, что ему принадлежит лишь 1% акций Wildberries. 

Муж основательницы Wildberries ранее пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову на «рейдерский захват» компании. Кадыров дал понять, что не останется в стороне, и обещал предпринять необходимые меры для защиты бизнеса.

Татьяна Бакальчук, основательница Wildberries, выпустила видеообращение, в котором подтвердила, что она действительно разводится со своим мужем и «спасать ее ни от кого не нужно». Она отметила, что сделка с Russ Outdoor уже утверждена и отменить ее нельзя.

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Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук предположил, что их совместный бизнес с супругой — Татьяной Бакальчук должен делиться пополам. По его словам, у них с женой не было брачного договора. «Как супруги — у нас 50/50. У нас нет брачного контракта, все имущество делится по закону пополам», — заявил Бакальчук РБК. Он отметил, что ему принадлежит лишь 1% акций Wildberries.  Муж основательницы Wildberries ранее пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову на «рейдерский захват» компании. Кадыров дал понять, что не останется в стороне, и обещал предпринять необходимые меры для защиты бизнеса. Татьяна Бакальчук, основательница Wildberries, выпустила видеообращение, в котором подтвердила, что она действительно разводится со своим мужем и «спасать ее ни от кого не нужно». Она отметила, что сделка с Russ Outdoor уже утверждена и отменить ее нельзя.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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