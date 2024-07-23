Бакальчук заявил о разделе Wildberries пополам при разводе

Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук предположил, что их совместный бизнес с супругой — Татьяной Бакальчук должен делиться пополам. По его словам, у них с женой не было брачного договора.
«Как супруги — у нас 50/50. У нас нет брачного контракта, все имущество делится по закону пополам», — заявил Бакальчук РБК. Он отметил, что ему принадлежит лишь 1% акций Wildberries.
Муж основательницы Wildberries ранее пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову на «рейдерский захват» компании. Кадыров дал понять, что не останется в стороне, и обещал предпринять необходимые меры для защиты бизнеса.
Татьяна Бакальчук, основательница Wildberries, выпустила видеообращение, в котором подтвердила, что она действительно разводится со своим мужем и «спасать ее ни от кого не нужно». Она отметила, что сделка с Russ Outdoor уже утверждена и отменить ее нельзя.
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