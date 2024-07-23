Кадырова попросили вмешаться в сделку с Wildberries: что известно о скандале

Бакальчук заявил о разделе Wildberries пополам при разводе

24 июля 2024 в 03:10 Размер текста - 17 +

Кадыров встал на сторону супруга основательницы Wildberries Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Скандал вокруг сделки Wildberries с Russ Муж основательницы Wildberries и соучредитель компании Владислав Бакальчук пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову на «рейдерский захват» на фоне скандального развода со своей супругой Татьяной Бакальчук. Тот пообещал свою помощь и поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову разобраться с ситуацией в компании. Что происходит с Wildberries — в материале URA.RU. Муж владелицы Wildberries обратился к Кадырову Совладелец Wildberries Владислав Бакальчук решил обсудить свои проблемы с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Причиной оказались серьезные трудности в бизнесе и семейные конфликты. В ходе разговора стало известно о юридических прениях и вероятных попытках захвата компании. Бакальчук, которому принадлежит 1% компании Wildberries, а его супруге Татьяне — 99% признался, что его жена ушла из дома и связалась с «непонятной компанией». Кадыров дал понять, что не останется в стороне и обещал предпринять необходимые меры для защиты бизнеса. По его мнению, рейдерские действия начались еще в июле с использованием юридических трюков и вовлечением известных кавказских фигур и компании Russ Outdoor. Кадыров отметил, что после ухода Татьяны Бакальчук из семьи некие лица ограничили ее контакт со своими детьми и супругом. Он заверил, что постарается помочь воссоединить семью. Делимханов пообещал защитить Wildberries по просьбе Кадырова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Реакция депутата Госдумы Делимханова Депутат Госдумы Адам Делимханов взялся за расследование ситуации с крупнейшим российским онлайн-ретейлером Wildberries. Он заверил, что «без всяких сомнений, все поручения Кадырова будут выполнены быстро и на сто процентов». Он пообещал в своем telegram-канале довести это дело до конца. Вячеслав Бакальчук не исключает возможность оспорить слияние Wildberries и Russ через суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Скандал с точки зрения Владислава Бакальчука Владислав Бакальчук рассматривает возможность оспорить объединение Wildberries и компании Russ через суд. Он подчеркнул, что не хотел бы подавать иск против жены из-за длительности судебных процедур, надеясь на мирное решение конфликта. Бакальчук обратил внимание, что не уверен, какое конкретное разрешение устроит обе стороны. Главное, чтобы оно учитывало интересы и его, и жены. Он также высказал предположение, что его женой манипулируют. Он также высказался о разделе Wildberries в случае развода и подчеркнул, что имущество будет делиться в равном соотношении. «Как супруги — у нас 50 на 50. У нас нет брачного контракта, все имущество делится», — отметил бизнесмен. «Это меня изгубило, то, что я в своей жизни идеализировал супругу Татьяну и всю жизнь построил вокруг нее. Компания была на нее записана и все, что там у нас было — весь бизнес, имущество… А в результате вдруг такой зигзаг судьбы», — рассказал Бакальчук. Бакальчук пояснил, что его отстранили от управления компанией, и выразил сожаление, что сконцентрировал всю свою жизнь вокруг супруги и бизнеса, хотя теперь осознает, что имущество стоило разделить по-другому. Он также не исключает возможность обращения к президенту Владимиру Путину, чтобы прояснить ситуацию с потенциальным рейдерским захватом. Татьяна Бакальчук не понимает, зачем «была придумана история с непонятным рейдерством» Фото: Роман Наумов © URA.RU Что заявила Татьяна Бакальчук о произошедшем Татьяна Бакальчук, основательница Wildberries, выпустила видеообращение, в котором подтвердила, что она действительно разводится со своим мужем и «спасать ее ни от кого не нужно». Она отметила, что сделка с Russ Outdoor уже утверждена и отменить ее нельзя. По словам Татьяны, решение о трансформации компании было необходимо для дальнейшего роста и развития. Она выразила недоумение по поводу существования версии о рейдерском захвате, подтвердила отстранение Владислава Бакальчука от управления маркетплейсом. Объединение Wildberries и Russ уже получило одобрение правительства, а куратором сделки Владимир Путин назначил замглавы администрации президента Максима Орешкина. В письме говорится, что сделка позволит создать конкурента Amazon и Alphabet, обеспечит расчеты в рублях в обход SWIFT и увеличит ВВП страны на 1,5% в год. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Муж основательницы Wildberries и соучредитель компании Владислав Бакальчук пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову на «рейдерский захват» на фоне скандального развода со своей супругой Татьяной Бакальчук. Тот пообещал свою помощь и поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову разобраться с ситуацией в компании. Что происходит с Wildberries — в материале URA.RU. Совладелец Wildberries Владислав Бакальчук решил обсудить свои проблемы с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Причиной оказались серьезные трудности в бизнесе и семейные конфликты. В ходе разговора стало известно о юридических прениях и вероятных попытках захвата компании. Бакальчук, которому принадлежит 1% компании Wildberries, а его супруге Татьяне — 99% признался, что его жена ушла из дома и связалась с «непонятной компанией». Кадыров дал понять, что не останется в стороне и обещал предпринять необходимые меры для защиты бизнеса. По его мнению, рейдерские действия начались еще в июле с использованием юридических трюков и вовлечением известных кавказских фигур и компании Russ Outdoor. Кадыров отметил, что после ухода Татьяны Бакальчук из семьи некие лица ограничили ее контакт со своими детьми и супругом. Он заверил, что постарается помочь воссоединить семью. Депутат Госдумы Адам Делимханов взялся за расследование ситуации с крупнейшим российским онлайн-ретейлером Wildberries. Он заверил, что «без всяких сомнений, все поручения Кадырова будут выполнены быстро и на сто процентов». Он пообещал в своем telegram-канале довести это дело до конца. Владислав Бакальчук рассматривает возможность оспорить объединение Wildberries и компании Russ через суд. Он подчеркнул, что не хотел бы подавать иск против жены из-за длительности судебных процедур, надеясь на мирное решение конфликта. Бакальчук обратил внимание, что не уверен, какое конкретное разрешение устроит обе стороны. Главное, чтобы оно учитывало интересы и его, и жены. Он также высказал предположение, что его женой манипулируют. Он также высказался о разделе Wildberries в случае развода и подчеркнул, что имущество будет делиться в равном соотношении. «Как супруги — у нас 50 на 50. У нас нет брачного контракта, все имущество делится», — отметил бизнесмен. «Это меня изгубило, то, что я в своей жизни идеализировал супругу Татьяну и всю жизнь построил вокруг нее. Компания была на нее записана и все, что там у нас было — весь бизнес, имущество… А в результате вдруг такой зигзаг судьбы», — рассказал Бакальчук. Бакальчук пояснил, что его отстранили от управления компанией, и выразил сожаление, что сконцентрировал всю свою жизнь вокруг супруги и бизнеса, хотя теперь осознает, что имущество стоило разделить по-другому. Он также не исключает возможность обращения к президенту Владимиру Путину, чтобы прояснить ситуацию с потенциальным рейдерским захватом. Татьяна Бакальчук, основательница Wildberries, выпустила видеообращение, в котором подтвердила, что она действительно разводится со своим мужем и «спасать ее ни от кого не нужно». Она отметила, что сделка с Russ Outdoor уже утверждена и отменить ее нельзя. По словам Татьяны, решение о трансформации компании было необходимо для дальнейшего роста и развития. Она выразила недоумение по поводу существования версии о рейдерском захвате, подтвердила отстранение Владислава Бакальчука от управления маркетплейсом. Объединение Wildberries и Russ уже получило одобрение правительства, а куратором сделки Владимир Путин назначил замглавы администрации президента Максима Орешкина. В письме говорится, что сделка позволит создать конкурента Amazon и Alphabet, обеспечит расчеты в рублях в обход SWIFT и увеличит ВВП страны на 1,5% в год.