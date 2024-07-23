23 июля 2024

В машине, в которой погибли четверо свердловчан, нашли пистолет. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики установят боевой пистолет или нет
Силовики установят боевой пистолет или нет Фото:

В Екатеринбурге в автомобиле, на котором ночью 23 июля разбились четверо молодых мужчин, нашли пистолет. Об этом сообщил источник URA.RU.

«Пистолет лежал под водительским креслом. Боевой он или нет, неизвестно», — рассказал собеседник агентства. Другой собеседник предположил, что в салоне нашли макет пистолета.

Авария произошла на перекрестке улиц Бисертская—Молотобойцев. По предварительным данным, легковой автомобиль, которым управлял 18-летний мужчина, влетел в фуру. С ним погибли его друзья детства (им от 17 до 19 лет). Водитель грузовой машины не пострадал.

Пистолет нашли под водительским креслом
Пистолет нашли под водительским креслом
Фото:

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В Екатеринбурге в автомобиле, на котором ночью 23 июля разбились четверо молодых мужчин, нашли пистолет. Об этом сообщил источник URA.RU. «Пистолет лежал под водительским креслом. Боевой он или нет, неизвестно», — рассказал собеседник агентства. Другой собеседник предположил, что в салоне нашли макет пистолета. Авария произошла на перекрестке улиц Бисертская—Молотобойцев. По предварительным данным, легковой автомобиль, которым управлял 18-летний мужчина, влетел в фуру. С ним погибли его друзья детства (им от 17 до 19 лет). Водитель грузовой машины не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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