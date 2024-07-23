Силовики установят боевой пистолет или нет
В Екатеринбурге в автомобиле, на котором ночью 23 июля разбились четверо молодых мужчин, нашли пистолет. Об этом сообщил источник URA.RU.
«Пистолет лежал под водительским креслом. Боевой он или нет, неизвестно», — рассказал собеседник агентства. Другой собеседник предположил, что в салоне нашли макет пистолета.
Авария произошла на перекрестке улиц Бисертская—Молотобойцев. По предварительным данным, легковой автомобиль, которым управлял 18-летний мужчина, влетел в фуру. С ним погибли его друзья детства (им от 17 до 19 лет). Водитель грузовой машины не пострадал.
Пистолет нашли под водительским креслом
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