Девушку, чье тело нашли в реке в Магнитогорске, убил отец. Видео

24 июля 2024 в 11:03 Размер текста - 17 +

Мужчина дал признательные показания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, задержан мужчина, обвиняемый в убийстве дочери, чье тело нашли в реке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК. «Следователем Орджоникидзевского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту обнаружения тела 31-летней женщины. В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, назначен комплекс судебных экспертиз, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным следствия, убийство произошло утром 28 мая в одном из домов по улице Калмыкова. Мужчина сдавил руками шею дочери, затем утащил в гараж, где нанес не менее двух ударов молотком по голове. После этого он упаковал тело женщины и через несколько дней на надувной лодке вывез на середину реки Урал, где сбросил в воду. О пропаже дочери он заявил через несколько дней. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, раскрытие преступления было взято на особый контроль руководством городского УМВД. К работе подключились опытные сотрудники полиции и следователи Орджоникидзевского межрайонного следственного отдела СУ СК России по региону. Тело Бровкиной обнаружили 18 июля в пакете, который достали из реки Урал. На теле женщины имелись следы насильственной смерти: у нее была пробита голова, тело было связано веревкой. К мешку злоумышленник привязал груз, чтобы тот не всплыл на поверхность. Изначально рассматривали версию, что ее Бровкину убили из-за долгов. Девушка была лудоманом (игровая зависимость). Она брала деньги в долг и не возвращала. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, задержан мужчина, обвиняемый в убийстве дочери, чье тело нашли в реке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК. «Следователем Орджоникидзевского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту обнаружения тела 31-летней женщины. В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, назначен комплекс судебных экспертиз, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным следствия, убийство произошло утром 28 мая в одном из домов по улице Калмыкова. Мужчина сдавил руками шею дочери, затем утащил в гараж, где нанес не менее двух ударов молотком по голове. После этого он упаковал тело женщины и через несколько дней на надувной лодке вывез на середину реки Урал, где сбросил в воду. О пропаже дочери он заявил через несколько дней. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, раскрытие преступления было взято на особый контроль руководством городского УМВД. К работе подключились опытные сотрудники полиции и следователи Орджоникидзевского межрайонного следственного отдела СУ СК России по региону. Тело Бровкиной обнаружили 18 июля в пакете, который достали из реки Урал. На теле женщины имелись следы насильственной смерти: у нее была пробита голова, тело было связано веревкой. К мешку злоумышленник привязал груз, чтобы тот не всплыл на поверхность. Изначально рассматривали версию, что ее Бровкину убили из-за долгов. Девушка была лудоманом (игровая зависимость). Она брала деньги в долг и не возвращала.