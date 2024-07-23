23 июля 2024

Чиновника мэрии Златоуста Горбунова отправили в колонию за кражу металла. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Чиновник получил срок в колонии, его подельник отделался условным наказанием Фото:

Замначальника управления ЖКХ мэрии Златоустовского округа (Челябинская область) Владимира Горбунова, обвиняемого в краже металла с территории бывшего завода «Булат», 24 июля отправили на два с половиной года в колонию. Его подельник в лице бывшего начальника МБУ «Благоустройство» Сергея Фролова отделался условным сроком, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

«Мужчины признаны виновными по п. „б“ ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). Приговором суда Горбунову назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы с отбыванием в ИК общего режима, Фролову — два года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Также бывшие чиновники должны возместить причиненный ущерб. Суд удовлетворил исковые требования администрации города.

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Горбунов с Фроловым были задержаны сотрудниками УФСБ по региону. По версии следствия, с мая по сентябрь 2021 года они привлекли рабочих, которые демонтировали 529 тонн металла с крыш производственных зданий, расположенных на улице «Площадь 3-го интернационала». При этом рабочие не знали о преступном умысле заказчиков. Все похищенное имущество Горбунов и Фролов сдали в пункт металлоприема. Своими действиями они нанесли ущерб бюджету города в размере 11 миллионов рублей.

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Замначальника управления ЖКХ мэрии Златоустовского округа (Челябинская область) Владимира Горбунова, обвиняемого в краже металла с территории бывшего завода «Булат», 24 июля отправили на два с половиной года в колонию. Его подельник в лице бывшего начальника МБУ «Благоустройство» Сергея Фролова отделался условным сроком, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «Мужчины признаны виновными по п. „б“ ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). Приговором суда Горбунову назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы с отбыванием в ИК общего режима, Фролову — два года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Также бывшие чиновники должны возместить причиненный ущерб. Суд удовлетворил исковые требования администрации города. Горбунов с Фроловым были задержаны сотрудниками УФСБ по региону. По версии следствия, с мая по сентябрь 2021 года они привлекли рабочих, которые демонтировали 529 тонн металла с крыш производственных зданий, расположенных на улице «Площадь 3-го интернационала». При этом рабочие не знали о преступном умысле заказчиков. Все похищенное имущество Горбунов и Фролов сдали в пункт металлоприема. Своими действиями они нанесли ущерб бюджету города в размере 11 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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