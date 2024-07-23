В компании челябинского золотодобытчика проверку прокуратуры назвали рутиной

В холдинге «Южуралзолото группа компаний» (»ЮГК») вице-спикера заксобрания Челябинской области Константина Струкова проверку прокуратуры назвал рутинным мероприятием. Как следует из сообщения золотодобытчика, выводы проверяющего органа внимательно изучают.
«Мы внимательно изучаем выводы проверяющих органов. Текущая ситуация никак не повлияла на операционную деятельность ЮГК. Все производственные мощности в Челябинской области работают в штатном режиме. Подобные проверки являются рутинными мероприятиями для компаний горнодобывающей отрасли», — заявили «ЮГК» в своем блоге.
Представители холдинга подчеркнули, что поддерживают постоянный диалог с контролирующими органами, строго следуя требованиям законодательства. В компании рассказали о внедрении замкнутого цикла водооборота на своих предприятиях, исключающего загрязнение водных объектов, что соответствует экологическим стандартам региона.
Прокуратура проверила исполнение экологического законодательства на Светлинском месторождении. Надзорное ведомство выяснило, что дамбу на территории промплощадки использовали без введения в эксплуатацию. В результате нарушений произошел прорыв. В реки Батуровка, Санарка, пруд на реке Санарка попали неочищенные воды. Мышьяком, по данным прокуратуры, отравлено 330 тысяч кв метров земли. Речь идет о вероятности возбуждения уголовных дел.
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