Диетолог раскрыл неочевидную опасность оливок и маслин

Диетолог Гинзбург: в больших количествах оливки приводят к гипертонии
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День Рождения "Винотеки Соловьева". Екатеринбург., закуски, оливки
Оливки полны антиоксидантами, заявил диетолог Фото:

Маслины и оливки могут быть опасны для сосудистой стенки и способствуют развитию гипертонии из-за высокого содержания соли. Об этом сообщил доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.

«Это избыточно соленый продукт. Его чрезмерное употребление оказывает негативное воздействие на сосудистую стенку, способствует развитию гипертонии. Есть исследования, показывающие, что избыток соли в питании „убивает“ примерно так же быстро, как и избыток сахара», — рассказал Михаил Гинзбург в эфире Радио Sputnik. Он также добавил, что маслины или оливки не должны быть основой рациона. Их следует рассматривать как дополнение к основному блюду и ограничиваться двумя-тремя штуками.

Тем не менее специалист отметил, что оливки и маслины обладают и полезными свойствами, так как в них содержится масло, которое снижает риски воспалений и риски развития сосудистых заболеваний. Также эти плоды способствуют хорошему пищеварению и улучшают состояние кожи и волос.

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Маслины и оливки могут быть опасны для сосудистой стенки и способствуют развитию гипертонии из-за высокого содержания соли. Об этом сообщил доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург. «Это избыточно соленый продукт. Его чрезмерное употребление оказывает негативное воздействие на сосудистую стенку, способствует развитию гипертонии. Есть исследования, показывающие, что избыток соли в питании „убивает“ примерно так же быстро, как и избыток сахара», — рассказал Михаил Гинзбург в эфире Радио Sputnik. Он также добавил, что маслины или оливки не должны быть основой рациона. Их следует рассматривать как дополнение к основному блюду и ограничиваться двумя-тремя штуками. Тем не менее специалист отметил, что оливки и маслины обладают и полезными свойствами, так как в них содержится масло, которое снижает риски воспалений и риски развития сосудистых заболеваний. Также эти плоды способствуют хорошему пищеварению и улучшают состояние кожи и волос.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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