Диетолог раскрыл неочевидную опасность оливок и маслин

Диетолог Гинзбург: в больших количествах оливки приводят к гипертонии

24 июля 2024 в 12:40 Размер текста - 17 +

Оливки полны антиоксидантами, заявил диетолог Фото: Марина Молдавская © URA.RU Маслины и оливки могут быть опасны для сосудистой стенки и способствуют развитию гипертонии из-за высокого содержания соли. Об этом сообщил доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург. «Это избыточно соленый продукт. Его чрезмерное употребление оказывает негативное воздействие на сосудистую стенку, способствует развитию гипертонии. Есть исследования, показывающие, что избыток соли в питании „убивает“ примерно так же быстро, как и избыток сахара», — рассказал Михаил Гинзбург в эфире Радио Sputnik . Он также добавил, что маслины или оливки не должны быть основой рациона. Их следует рассматривать как дополнение к основному блюду и ограничиваться двумя-тремя штуками. Тем не менее специалист отметил, что оливки и маслины обладают и полезными свойствами, так как в них содержится масло, которое снижает риски воспалений и риски развития сосудистых заболеваний. Также эти плоды способствуют хорошему пищеварению и улучшают состояние кожи и волос. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Маслины и оливки могут быть опасны для сосудистой стенки и способствуют развитию гипертонии из-за высокого содержания соли. Об этом сообщил доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург. «Это избыточно соленый продукт. Его чрезмерное употребление оказывает негативное воздействие на сосудистую стенку, способствует развитию гипертонии. Есть исследования, показывающие, что избыток соли в питании „убивает“ примерно так же быстро, как и избыток сахара», — рассказал Михаил Гинзбург в эфире Радио Sputnik. Он также добавил, что маслины или оливки не должны быть основой рациона. Их следует рассматривать как дополнение к основному блюду и ограничиваться двумя-тремя штуками. Тем не менее специалист отметил, что оливки и маслины обладают и полезными свойствами, так как в них содержится масло, которое снижает риски воспалений и риски развития сосудистых заболеваний. Также эти плоды способствуют хорошему пищеварению и улучшают состояние кожи и волос.