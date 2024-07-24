Бизнесмен из Тюмени избежал наказания за подкуп инженера курганского завода

Генеральный директор одного из тюменских предприятий, продающих оборудование для металлообработки и сварочных работ, избежал наказания за подкуп инженера курганского завода. Об этом URA.RU рассказали источники из числа бывших сотрудников правоохранительных органов.
«Инженер сектора снабжения курганского завода, занимающегося строительством специальных машин, на протяжении полутора лет получала от гендиректора компании из Тюмени деньги за лоббирование интересов. Суд Кургана освободил тюменца от ответственности за коммерческий подкуп», — сообщили источники. Бизнесмен активно сотрудничал со следствием, дал показания на инженера и суд решил прекратить его собственное уголовное дело.
Информация подтвердилась данными судебных решений. Согласно материалам дела, тюменец договорился с курганским инженером о лоббировании интересов его компании. Женщина сообщала тюменского коммерсанту о предложениях конкурентов, выступала за закуп товаров для нужд завода в Тюмени. За это она получала процент от заказа. С октября 2021 года по февраль 2023 года она получила более 123 тысяч рублей. Дело в отношении женщины было возбуждено в отдельном производстве.
Тюменец свою вину признал и подал заявление о прекращении уголовного преследования, поскольку сам заявил о преступлении и помогал следователям. Суд удовлетворил ходатайство и закрыл уголовное дело.
Ранее URA.RU сообщало, что тюменский бизнесмен обвиняется в подкупе сотрудника курганского завода. Уголовно дело в отношении тюменца было передано в суд.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.