Кто такие братья Мирзоян, которых Кадыров обвинил в рейдерском захвате Wildberries

Кадыров написал, что братья Мирзоян виновны в захвате Wildberries
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Кадыров (на фото) назвал братьев Мирзоян мошенниками, которые не дают Татьяне Бокальчук общаться с ее семьей
Кадыров (на фото) назвал братьев Мирзоян мошенниками, которые не дают Татьяне Бокальчук общаться с ее семьей Фото:
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Скандал вокруг сделки Wildberries с Russ

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил братьев Роберта и Левана Мирзоян, в попытке «рейдерского захвата» маркетплейса Wildberries. Это произошло после жалобы мужа основательницы онлайн-ретейлера Татьяны Бакальчук Владислава об объединении магазина с группой Russ и слов о возможном «рейдерском захвате» компании. Кто такие братья Мирзоян — в материале URA.RU. 

История Левана и Роберта Мирзояна

Братья Мирзоян известны своей деятельностью на российском рынке рекламы. Роберт, старший брат, основал компанию «Вера-Олимп» в 2002 году и с тех пор активно работает в рекламной сфере. С 2019 года. После объединения своей компании с «Лайса» и Russ Outdoor, Роберт Мирзоян стала возглавлять вторую. Russ Outdoor является лидирующей компанией на рынке наружной рекламы. Во время принятия прав исполнительного директора группы Russ Роберт пообещал привнести инновации в индустрию наружной рекламы в РФ. Помимо прочего, компания была зарегистрирована на Британских Виргинских островах, но в последующем перешла под российскую юрисдикцию.

Кроме того, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Роберт Мирзоян выступал за предоставление государственных субсидированных кредитов для размещения наружной рекламы. Он также выражал мнение о необходимости либерализации рекламы букмекерских услуг. Также в 2023 году предприниматель в рамках VII Национального рекламного форума получил специальную награду «Прорыв года». 

В свою очередь, Леван Мирзоян является непубличным человеком. Он имел опыт управления собственными компаниями, а также в 2014 году был замешан в скандале с банком «Универсальные финансы», когда не вернул кредит, взятый на сумму более пяти миллионов евро. В результате образовался долг на восемь миллионов евро, дело по этому факту затянулось надолго, а суд отказал банку в иске. В 2019 году согласно по решению Арбитражного суда Москвы, Леван был признан банкротом, в связи с чем он реструктурировал долги.

«РВБ», новая компания под управлением гендиректора Роберта Мирзояна, была создана для объединения активов и должна была стать связующим звеном между двумя организациями: «РВБ» и Wildberries. При этом в Russ Outdoor анонсировали создание единого департамента медиа, который включит в себя подразделения маркетинга, исследований и аналитики. 

Об этой же компании раннее упоминал Владислав Бакальчук, когда сообщил Кадырову об изменениях в структуре собственности компании. С начала июля 2024 года контроль над маркетплейсом перешел к другим владельцам посредством рекламного оператора Russ Outdoor. Бакальчук выразил удивление и недоумение по поводу условий сделки, в ходе которой компания меньшего размера получила равные доли в созданном совместном предприятии.

Отношение Кадырова к братьям Мирзоян

Глава Чечни нелестно отзывается о Леване и Роберте, называя их мошенниками. По его мнению, именно братья совершили «рейдерский захват» Wildberries.

«Причем мошенники даже не стараются создать видимость естественности и чистоты происходящего: оборот Russ Outdoor в сто раз меньше Wildberries, также не совпадает по интересам и характер бизнеса интернет-ретейлера WB и рекламного оператора Russ. <...> Я знаю, что рычаги этого рейдерского процесса находятся в руках братьев Левана и Роберта Мирзоян», — написал Кадыров в своем telegram-канале
Рамзан Кадыров назвал братьев Мирзоян мошенниками
Рамзан Кадыров назвал братьев Мирзоян мошенниками
Фото:

Чеченский глава добавил, что не будет находиться в стороне в подобной ситуации. Он пообещал сделать все возможное, чтобы вернуть в семью Татьяну Бакальчук, которую мошенники якобы оградили от общения с родными. Решением всех вопросов будет заниматься депутат Государственной Думы РФ Адам Делимханов. 

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Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил братьев Роберта и Левана Мирзоян, в попытке «рейдерского захвата» маркетплейса Wildberries. Это произошло после жалобы мужа основательницы онлайн-ретейлера Татьяны Бакальчук Владислава об объединении магазина с группой Russ и слов о возможном «рейдерском захвате» компании. Кто такие братья Мирзоян — в материале URA.RU.  История Левана и Роберта Мирзояна Братья Мирзоян известны своей деятельностью на российском рынке рекламы. Роберт, старший брат, основал компанию «Вера-Олимп» в 2002 году и с тех пор активно работает в рекламной сфере. С 2019 года. После объединения своей компании с «Лайса» и Russ Outdoor, Роберт Мирзоян стала возглавлять вторую. Russ Outdoor является лидирующей компанией на рынке наружной рекламы. Во время принятия прав исполнительного директора группы Russ Роберт пообещал привнести инновации в индустрию наружной рекламы в РФ. Помимо прочего, компания была зарегистрирована на Британских Виргинских островах, но в последующем перешла под российскую юрисдикцию. Кроме того, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Роберт Мирзоян выступал за предоставление государственных субсидированных кредитов для размещения наружной рекламы. Он также выражал мнение о необходимости либерализации рекламы букмекерских услуг. Также в 2023 году предприниматель в рамках VII Национального рекламного форума получил специальную награду «Прорыв года».  В свою очередь, Леван Мирзоян является непубличным человеком. Он имел опыт управления собственными компаниями, а также в 2014 году был замешан в скандале с банком «Универсальные финансы», когда не вернул кредит, взятый на сумму более пяти миллионов евро. В результате образовался долг на восемь миллионов евро, дело по этому факту затянулось надолго, а суд отказал банку в иске. В 2019 году согласно по решению Арбитражного суда Москвы, Леван был признан банкротом, в связи с чем он реструктурировал долги. «РВБ», новая компания под управлением гендиректора Роберта Мирзояна, была создана для объединения активов и должна была стать связующим звеном между двумя организациями: «РВБ» и Wildberries. При этом в Russ Outdoor анонсировали создание единого департамента медиа, который включит в себя подразделения маркетинга, исследований и аналитики.  Об этой же компании раннее упоминал Владислав Бакальчук, когда сообщил Кадырову об изменениях в структуре собственности компании. С начала июля 2024 года контроль над маркетплейсом перешел к другим владельцам посредством рекламного оператора Russ Outdoor. Бакальчук выразил удивление и недоумение по поводу условий сделки, в ходе которой компания меньшего размера получила равные доли в созданном совместном предприятии. Отношение Кадырова к братьям Мирзоян Глава Чечни нелестно отзывается о Леване и Роберте, называя их мошенниками. По его мнению, именно братья совершили «рейдерский захват» Wildberries. Чеченский глава добавил, что не будет находиться в стороне в подобной ситуации. Он пообещал сделать все возможное, чтобы вернуть в семью Татьяну Бакальчук, которую мошенники якобы оградили от общения с родными. Решением всех вопросов будет заниматься депутат Государственной Думы РФ Адам Делимханов. 
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