Кто такие братья Мирзоян, которых Кадыров обвинил в рейдерском захвате Wildberries

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил братьев Роберта и Левана Мирзоян, в попытке «рейдерского захвата» маркетплейса Wildberries. Это произошло после жалобы мужа основательницы онлайн-ретейлера Татьяны Бакальчук Владислава об объединении магазина с группой Russ и слов о возможном «рейдерском захвате» компании. Кто такие братья Мирзоян — в материале URA.RU.
История Левана и Роберта Мирзояна
Братья Мирзоян известны своей деятельностью на российском рынке рекламы. Роберт, старший брат, основал компанию «Вера-Олимп» в 2002 году и с тех пор активно работает в рекламной сфере. С 2019 года. После объединения своей компании с «Лайса» и Russ Outdoor, Роберт Мирзоян стала возглавлять вторую. Russ Outdoor является лидирующей компанией на рынке наружной рекламы. Во время принятия прав исполнительного директора группы Russ Роберт пообещал привнести инновации в индустрию наружной рекламы в РФ. Помимо прочего, компания была зарегистрирована на Британских Виргинских островах, но в последующем перешла под российскую юрисдикцию.
Кроме того, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Роберт Мирзоян выступал за предоставление государственных субсидированных кредитов для размещения наружной рекламы. Он также выражал мнение о необходимости либерализации рекламы букмекерских услуг. Также в 2023 году предприниматель в рамках VII Национального рекламного форума получил специальную награду «Прорыв года».
В свою очередь, Леван Мирзоян является непубличным человеком. Он имел опыт управления собственными компаниями, а также в 2014 году был замешан в скандале с банком «Универсальные финансы», когда не вернул кредит, взятый на сумму более пяти миллионов евро. В результате образовался долг на восемь миллионов евро, дело по этому факту затянулось надолго, а суд отказал банку в иске. В 2019 году согласно по решению Арбитражного суда Москвы, Леван был признан банкротом, в связи с чем он реструктурировал долги.
«РВБ», новая компания под управлением гендиректора Роберта Мирзояна, была создана для объединения активов и должна была стать связующим звеном между двумя организациями: «РВБ» и Wildberries. При этом в Russ Outdoor анонсировали создание единого департамента медиа, который включит в себя подразделения маркетинга, исследований и аналитики.
Об этой же компании раннее упоминал Владислав Бакальчук, когда сообщил Кадырову об изменениях в структуре собственности компании. С начала июля 2024 года контроль над маркетплейсом перешел к другим владельцам посредством рекламного оператора Russ Outdoor. Бакальчук выразил удивление и недоумение по поводу условий сделки, в ходе которой компания меньшего размера получила равные доли в созданном совместном предприятии.
Отношение Кадырова к братьям Мирзоян
Глава Чечни нелестно отзывается о Леване и Роберте, называя их мошенниками. По его мнению, именно братья совершили «рейдерский захват» Wildberries.
«Причем мошенники даже не стараются создать видимость естественности и чистоты происходящего: оборот Russ Outdoor в сто раз меньше Wildberries, также не совпадает по интересам и характер бизнеса интернет-ретейлера WB и рекламного оператора Russ. <...> Я знаю, что рычаги этого рейдерского процесса находятся в руках братьев Левана и Роберта Мирзоян», — написал Кадыров в своем telegram-канале.
Чеченский глава добавил, что не будет находиться в стороне в подобной ситуации. Он пообещал сделать все возможное, чтобы вернуть в семью Татьяну Бакальчук, которую мошенники якобы оградили от общения с родными. Решением всех вопросов будет заниматься депутат Государственной Думы РФ Адам Делимханов.
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