Офицер Минобороны РФ опроверг информацию о взрыве его машины

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Андрей Торгашов опроверг информацию о том, что взорвавшаяся в Москве машина принадлежала ему
Андрей Торгашов опроверг информацию о том, что взорвавшаяся в Москве машина принадлежала ему Фото:
новость из сюжета
В Москве взорвали автомобиль офицера Минобороны РФ

Замначальника радиоцентра спутниковой связи Андрей Торгашов опроверг информацию из СМИ о том, что на московской парковке взорвался его автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Слова мужчины передает RT

Ранее на парковке на улице Синявинской в Москве взорвалась машина. По данным очевидцев, она принадлежала участнику спецоперации. Также есть еще одна информация, что владелец авто служил в главном разведывательном управлении (ГРУ). 

Взрыв автомобиля, по данным официального представителя МВД России Ирины Волк, произошел из-за детонации взрывчатого устройства. В результате этого пострадали два человека, они находились в транспортном средстве. Мужчине, по данным СМИ, оторвало стопы, его госпитализировали, а женщина получила рваные раны на лице. 

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Замначальника радиоцентра спутниковой связи Андрей Торгашов опроверг информацию из СМИ о том, что на московской парковке взорвался его автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Слова мужчины передает RT.  Ранее на парковке на улице Синявинской в Москве взорвалась машина. По данным очевидцев, она принадлежала участнику спецоперации. Также есть еще одна информация, что владелец авто служил в главном разведывательном управлении (ГРУ).  Взрыв автомобиля, по данным официального представителя МВД России Ирины Волк, произошел из-за детонации взрывчатого устройства. В результате этого пострадали два человека, они находились в транспортном средстве. Мужчине, по данным СМИ, оторвало стопы, его госпитализировали, а женщина получила рваные раны на лице. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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