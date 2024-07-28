Лучшего фермера РФ в челябинском районе оставили без земли. Фото

29 июля 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Фермерское хозяйство семьи Ольги Сегаль третий год не может дождаться новых земельных участков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Компания лучшего фермера России Ольги Сегаль в Каслинском районе (Челябинская область) осталась без земли. Как Сегаль рассказала URA.RU, хозяйство не может получить участки под расширение фруктовых садов. Власти под разными предлогами отказывают. Разобравшись в происходящем, URA.RU выяснило, как получить в регионе деньги под посевы. Участки три года ждут Ягодные морсы из продукции «Григорьевских садов» Каслинского района можно встретить по всей стране. А недавно работники садов объявили акцию: всем добровольным сборщикам половину свежего урожая свежих ягод раздали бесплатно. В районе хозяйство занимает около 220 га. Самые крупные среди северных фруктово-ягодных садов расширяются. Сады Каслинского района нуждаются в расширении своего хозяйства Фото: пресс-служба «Григорьевских садов» «Средняя заявка на черную смородину для морсов составляет 500-600 тонн на год. Много крыжовника требуется для кондитерской фабрики соседнего Вишневогорска. Из ягоды делают мармелад. Ежегодно в магазины, включая федеральные сети, мы поставляем свыше 500 тонн яблок», — рассказала URA.RU Сегаль. Предприятие является крупным налогоплательщиком. В местный бюджет налоги поступают с заработной платы сотрудников. За взятые в аренду земельные участки вносится плата. Бизнес диверсифицированный: кроме аграрного, развивают сельский туризм. Открыли пони-кафе, проводят мероприятия. Турнир по пляжному волейболу собрал в июльский погожий день более 50 человек из населенных пунктов Челябинской и Свердловской областей. Компания привлекает туристов и высококвалифицированные кадры: работать приезжают выпускники вузов обеих уральских столиц. Для сотрудников строят дома с приусадебным хозяйством. Имея большие планы, хозяйство нуждается в новых землях. Но получить их у местных властей не удается третий год — отказывают. За три года, пока просят, земля успела зарасти. Сегаль говорит, что поначалу был подлесок, теперь березовые стволы стали толще на 2-3 см. Если землю предоставят, придется корчевать. Чаще властям приходится сталкиваться с обратным процессом, когда земля у фермеров есть, но не задействована. Контролирует ситуацию Россельхознадзор. Коллектив предприятия с каждым годом все больше Фото: пресс-служба «Григорьевских садов» «Местные органы власти проинформировали, что имеется 324 земельных участка, которые, будучи востребованными, не используются. Общая площадь этой недвижимости составляет 13,32 тысячи га», — заявили URA.RU в офисе ведомства. Получив сведения, специалисты занялись проверками. Они вышли на местность и обнаружили: нарушения есть на 223 земельных участках, размер которых составляет 8,5 тысячи га. То есть две трети спорных наделов простаивают беспричинно. В минсельхоз региона были направлены материалы для изъятия 17 активов. Земли располагаются в Нязепетровском, Сосновском, Уйском, Красноармейском, Чебаркульском районах. Земля налогами красна Работа уже принесла результаты. По 12 наделам приняты решения об изъятии. Совокупный размер данных полей составил 113,3 га. Это из последних процессов. Таких становится все больше. Фермеры Сегали строят для сотрудников дома Фото: пресс-служба «Григорьевских садов» «Всего в Челябинской области объем пашни в обработке составляет 2,3 млн га. Чтобы расширить площадь, из федерального и областного бюджетов ежегодно выделяются субсидии. С 2019 по 2023 годы в оборот с помощью этих средств было вовлечено 32,4 тысячи га залежи», — уточнили URA.RU в минсельхозе региона. Нужны не только деньги. Возможно, даже не в них дело. Прежде всего, требуется желание решить вопрос. Муниципальные власти могут ускорить процесс с вовлечением земель, занимаясь межеванием и кадастровыми работами. Эти усилия окупаются сторицей: оформленные земельные участки можно массово сдавать в аренду аграриям или продать. «Включение в оборот неиспользуемых земель увеличивает налогооблагаемую базу территорий. С задачей, например, успешно справляется Уйский район. В южных районах области, где большие площади возделывания сельхозкультур, практически вся пашня используется. Речь идет о Брединском, Варненском, Кизильском районах», — пояснили URA.RU в минсельхозе. Наделы остались не у дел Использование земель помогает наполнять бюджет, признали в пресс-службе Каслинского района. Поступления от аренды для местной казны остаются стабильными. Работы в садах кипят круглый год Фото: пресс-служба «Григорьевских садов» «Доходы от арендной платы за земельные участки, поступающие в бюджет, меняются в соответствии с кадастровой стоимостью земельных участков. Ставка для сельскохозяйственного производства льготная: устанавливается в размере 0,3% от кадастровой стоимости», — рассказали URA.RU в администрации района. «Григорьевские сады» запросили у властей четыре участка совокупной площадью 310 га. Им отказали, как признались власти, поскольку в схеме запрашиваемых активов имелось наложение границ с землями лесного фонда. Сегаль парировала, что сложным участком размером 120 га является только один. Внутри него действительно находятся вкрапления государственных земель. Остальные площади от чужой собственности свободны. Пока в Каслинском районе медлят, сады вынуждены искать недвижимость в других территориях. Нашли в Кунашакском районе. Получили пашню размером более 600 га — в несколько раз больше каслинской. Развели черную смородину. Лучшее в стране фермерское хозяйство теперь есть и в этой территории. Кому-то земли мало, у других жителей Каслинского района она в избытке, а попросту — лишняя. В Россельхознадзоре рассказали, что в муниципалитете за 2023—2024 годы обследовали 21 земельный участок на площади 606,13 га. Установили, что сорняками и лесом зарастает 594,83 га. В минсельхозе добавили: из 58,7 тысячи га пашни в районе используется 21,7 тысячи га. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания лучшего фермера России Ольги Сегаль в Каслинском районе (Челябинская область) осталась без земли. Как Сегаль рассказала URA.RU, хозяйство не может получить участки под расширение фруктовых садов. Власти под разными предлогами отказывают. Разобравшись в происходящем, URA.RU выяснило, как получить в регионе деньги под посевы. Ягодные морсы из продукции «Григорьевских садов» Каслинского района можно встретить по всей стране. А недавно работники садов объявили акцию: всем добровольным сборщикам половину свежего урожая свежих ягод раздали бесплатно. В районе хозяйство занимает около 220 га. Самые крупные среди северных фруктово-ягодных садов расширяются. «Средняя заявка на черную смородину для морсов составляет 500-600 тонн на год. Много крыжовника требуется для кондитерской фабрики соседнего Вишневогорска. Из ягоды делают мармелад. Ежегодно в магазины, включая федеральные сети, мы поставляем свыше 500 тонн яблок», — рассказала URA.RU Сегаль. Предприятие является крупным налогоплательщиком. В местный бюджет налоги поступают с заработной платы сотрудников. За взятые в аренду земельные участки вносится плата. Бизнес диверсифицированный: кроме аграрного, развивают сельский туризм. Открыли пони-кафе, проводят мероприятия. Турнир по пляжному волейболу собрал в июльский погожий день более 50 человек из населенных пунктов Челябинской и Свердловской областей. Компания привлекает туристов и высококвалифицированные кадры: работать приезжают выпускники вузов обеих уральских столиц. Для сотрудников строят дома с приусадебным хозяйством. Имея большие планы, хозяйство нуждается в новых землях. Но получить их у местных властей не удается третий год — отказывают. За три года, пока просят, земля успела зарасти. Сегаль говорит, что поначалу был подлесок, теперь березовые стволы стали толще на 2-3 см. Если землю предоставят, придется корчевать. Чаще властям приходится сталкиваться с обратным процессом, когда земля у фермеров есть, но не задействована. Контролирует ситуацию Россельхознадзор. «Местные органы власти проинформировали, что имеется 324 земельных участка, которые, будучи востребованными, не используются. Общая площадь этой недвижимости составляет 13,32 тысячи га», — заявили URA.RU в офисе ведомства. Получив сведения, специалисты занялись проверками. Они вышли на местность и обнаружили: нарушения есть на 223 земельных участках, размер которых составляет 8,5 тысячи га. То есть две трети спорных наделов простаивают беспричинно. В минсельхоз региона были направлены материалы для изъятия 17 активов. Земли располагаются в Нязепетровском, Сосновском, Уйском, Красноармейском, Чебаркульском районах. Работа уже принесла результаты. По 12 наделам приняты решения об изъятии. Совокупный размер данных полей составил 113,3 га. Это из последних процессов. Таких становится все больше. «Всего в Челябинской области объем пашни в обработке составляет 2,3 млн га. Чтобы расширить площадь, из федерального и областного бюджетов ежегодно выделяются субсидии. С 2019 по 2023 годы в оборот с помощью этих средств было вовлечено 32,4 тысячи га залежи», — уточнили URA.RU в минсельхозе региона. Нужны не только деньги. Возможно, даже не в них дело. Прежде всего, требуется желание решить вопрос. Муниципальные власти могут ускорить процесс с вовлечением земель, занимаясь межеванием и кадастровыми работами. Эти усилия окупаются сторицей: оформленные земельные участки можно массово сдавать в аренду аграриям или продать. «Включение в оборот неиспользуемых земель увеличивает налогооблагаемую базу территорий. С задачей, например, успешно справляется Уйский район. В южных районах области, где большие площади возделывания сельхозкультур, практически вся пашня используется. Речь идет о Брединском, Варненском, Кизильском районах», — пояснили URA.RU в минсельхозе. Использование земель помогает наполнять бюджет, признали в пресс-службе Каслинского района. Поступления от аренды для местной казны остаются стабильными. «Доходы от арендной платы за земельные участки, поступающие в бюджет, меняются в соответствии с кадастровой стоимостью земельных участков. Ставка для сельскохозяйственного производства льготная: устанавливается в размере 0,3% от кадастровой стоимости», — рассказали URA.RU в администрации района. «Григорьевские сады» запросили у властей четыре участка совокупной площадью 310 га. Им отказали, как признались власти, поскольку в схеме запрашиваемых активов имелось наложение границ с землями лесного фонда. Сегаль парировала, что сложным участком размером 120 га является только один. Внутри него действительно находятся вкрапления государственных земель. Остальные площади от чужой собственности свободны. Пока в Каслинском районе медлят, сады вынуждены искать недвижимость в других территориях. Нашли в Кунашакском районе. Получили пашню размером более 600 га — в несколько раз больше каслинской. Развели черную смородину. Лучшее в стране фермерское хозяйство теперь есть и в этой территории. Кому-то земли мало, у других жителей Каслинского района она в избытке, а попросту — лишняя. В Россельхознадзоре рассказали, что в муниципалитете за 2023—2024 годы обследовали 21 земельный участок на площади 606,13 га. Установили, что сорняками и лесом зарастает 594,83 га. В минсельхозе добавили: из 58,7 тысячи га пашни в районе используется 21,7 тысячи га.