Послы ЕС согласовали самый большой с начала СВО транш Украине

Евросоюз отправил Украине помощь в размере 4,2 миллиарда евро

24 июля 2024 в 15:11 Размер текста - 17 +

Киев получил первый транш от ЕС в размере 4, 2 миллиарда евро Фото: Официальный сайт президента Украины Послы Евросоюза отправили финансовую помощь Украине в размере 4,2 миллиарда евро. Об этом председательство Совета ЕС сообщило в соцсети Х. «Сегодня послы утвердили первый транш в рамках Украинского плана Положения о кредитном фонде для Украины, открыв путь для перевода почти 4,2 миллиарда евро», — говорится в сообщении . Отмечается, что деньги направлены на поддержку восстановления, реконструкции и модернизации Украины. Ранее ЕС приняли решение предоставлять Украине поддержку за счет средств от замороженных российских активов. Уточняется, что было заблокировано свыше 200 миллиардов евро. Страны-члены G7 планируют учредить фонд поддержки Украины. На днях Киеву одобрили первый транш. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что ответные меры России будут «болезненными» для Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Послы Евросоюза отправили финансовую помощь Украине в размере 4,2 миллиарда евро. Об этом председательство Совета ЕС сообщило в соцсети Х. «Сегодня послы утвердили первый транш в рамках Украинского плана Положения о кредитном фонде для Украины, открыв путь для перевода почти 4,2 миллиарда евро», — говорится в сообщении. Отмечается, что деньги направлены на поддержку восстановления, реконструкции и модернизации Украины. Ранее ЕС приняли решение предоставлять Украине поддержку за счет средств от замороженных российских активов. Уточняется, что было заблокировано свыше 200 миллиардов евро. Страны-члены G7 планируют учредить фонд поддержки Украины. На днях Киеву одобрили первый транш. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что ответные меры России будут «болезненными» для Украины.