Послы ЕС согласовали самый большой с начала СВО транш Украине

Евросоюз отправил Украине помощь в размере 4,2 миллиарда евро
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Официальный сайт президента Украины, флаг украины, флаг евросоюза
Киев получил первый транш от ЕС в размере 4, 2 миллиарда евро Фото:

Послы Евросоюза отправили финансовую помощь Украине в размере 4,2 миллиарда евро. Об этом председательство Совета ЕС сообщило в соцсети Х.

«Сегодня послы утвердили первый транш в рамках Украинского плана Положения о кредитном фонде для Украины, открыв путь для перевода почти 4,2 миллиарда евро», — говорится в сообщении. Отмечается, что деньги направлены на поддержку восстановления, реконструкции и модернизации Украины.

Ранее ЕС приняли решение предоставлять Украине поддержку за счет средств от замороженных российских активов. Уточняется, что было заблокировано свыше 200 миллиардов евро. Страны-члены G7 планируют учредить фонд поддержки Украины. На днях Киеву одобрили первый транш. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что ответные меры России будут «болезненными» для Украины.

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Послы Евросоюза отправили финансовую помощь Украине в размере 4,2 миллиарда евро. Об этом председательство Совета ЕС сообщило в соцсети Х. «Сегодня послы утвердили первый транш в рамках Украинского плана Положения о кредитном фонде для Украины, открыв путь для перевода почти 4,2 миллиарда евро», — говорится в сообщении. Отмечается, что деньги направлены на поддержку восстановления, реконструкции и модернизации Украины. Ранее ЕС приняли решение предоставлять Украине поддержку за счет средств от замороженных российских активов. Уточняется, что было заблокировано свыше 200 миллиардов евро. Страны-члены G7 планируют учредить фонд поддержки Украины. На днях Киеву одобрили первый транш. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что ответные меры России будут «болезненными» для Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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