Киеву одобрили первый транш из активов России: сколько денег требует Украина и на какие цели

Боррель: первый транш помощи Украине будет осуществлен на следующей неделе

24 июня 2024 в 13:59 Размер текста - 17 +

Первый военный транш для Украины из ЕС отправят в ближайшую неделю, заяви Боррель Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз одобрил первый транш для военной помощи Украине, он состоит из прибыли от замороженных российских активов. Он будет отправлен на следующей неделе. Второй транш будет осуществлен через несколько месяцев, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Сколько было заморожено активов, куда они пойдут, реакция России на отправку своих резервов на Украину — в материале URA.RU. Сколько активов России было заморожено В странах Евросоюза было заблокировано свыше 200 млрд евро российских активов. Основная часть этих средств находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Замороженные активы в прошлом году принесли около 4,4 млрд евро чистой прибыли. В свою очередь, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в России заморожено количество западных активов, сопоставимое с объемом российских активов, замороженных на Западе. Ранее он упоминал, что иностранные государства заморозили активы РФ на сумму около 300 млрд долларов. Также Силуанов подчеркнул, что Россия предпримет симметричные действия в ответ на любые манипуляции с ее активами за рубежом. Министр также отметил, что текущая ситуация с российскими резервами заставляет другие страны, включая Китай, пересматривать свои инвестиционные стратегии. В частности, будет происходить сокращение инвестиций в американские ценные бумаги. Доверие к доллару и евро было окончательно подорвано. Куда пойдет прибыль от активов РФ Страны Группы семи (G7) пришли к политическому соглашению относительно использования процентов от замороженных российских активов. Они согласились не конфисковывать эти активы, а вместо этого использовать получаемые проценты. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подтвердила достижение соглашения в рамках G7. Доходы, получаемые от замороженных активов, будут использоваться для предоставления гарантий по кредитам, выданным Киеву. Кроме того, согласно новому регламенту Европейского союза, 90% доходов, полученных от замороженных активов Банка России, будут перераспределены. Эти средства пойдут в специально созданный фонд, который будет заниматься поддержкой Украины и финансированием процесса ее восстановления после завершения конфликта. Депозитарии, занимающиеся реализацией активов РФ, будут удерживать комиссию в размере 0,3% от суммы, полученной от продажи этих резервов, после уплаты налогов на прибыль. После вычета комиссии депозитария, 99,7% оставшегося дохода от продажи активов будет переведено в бюджет Европейского союза. Однако страны G7 могут понести значительные финансовые потери в размере около 83 миллиардов долларов в случае конфискации российских активов. Эта цифра соответствует объему их инвестиций в экономику РФ. Кто выступал против передачи российских активов Украине Бельгия Министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем выразил опасения по поводу возможного изъятия активов. Он подчеркнул, что переход активов к новым владельцам может привести к непредсказуемым экономическим и юридическим последствиям. Ван Петегем также подчеркнул необходимость тщательного анализа рисков, связанных с использованием замороженных российских активов для оказания помощи Украине. Австралия Вице-премьер Австралии Ричард Марлз выразил позицию страны против использования замороженных российских активов для финансирования бовых действий на Украине. Он подчеркнул наличие конституционных проблем, связанных с возможным захватом и передачей этих активов. Однако, несмотря на отказ от передачи активов, Австралия намерена продолжать вводить санкции против России и препятствовать ее действиям, придерживаясь при этом законных оснований. Кто планирует передать прибыль от активов на Украину ФРГ Министр финансов Германии Кристиан Линднер сообщил о планах страны предоставить Украине дополнительную военную помощь. Сумма помощи составит 50 миллиардов долларов. Она будет взята из процентов, полученных от замороженных российских активов. Линднер также упомянул, что использование процентов с замороженных активов является «умным инструментом», который также служит демонстрацией единства перед Россией. Страны G7 Страны-члены G7 планируют учредить фонд поддержки Киева, который будет финансироваться из доходов, полученных от замороженных российских активов. Предполагается, что организация будет создана при Всемирном банке. Страны «Большой семерки», включая США, Великобританию и Японию, планируют вносить в него взносы в форме займов. Прибыль, полученная от замороженных активов, будет использоваться для погашения этих займов. Реакция и ответы со стороны РФ Президент РФ Владимир Путин заявлял, что конфискация активов страны является воровством. Однако министр финансов США Джанет Йеллен отметила, что это не является таковым. Она считает, что не имеет смысла называть конфискацию воровством, поскольку эти деньги, со слов Йеллен, не принадлежат России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о последствиях использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Она выразила уверенность в том, что ответные меры со стороны России будут приняты и будут крайне болезненными для Брюсселя. Также она подчеркнула, что незаконные действия по использованию чужих активов для поддержки Киева могут привести к серьезному дисбалансу в мировой финансовой системе и спровоцировать экономические кризисы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Евросоюз одобрил первый транш для военной помощи Украине, он состоит из прибыли от замороженных российских активов. Он будет отправлен на следующей неделе. Второй транш будет осуществлен через несколько месяцев, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Сколько было заморожено активов, куда они пойдут, реакция России на отправку своих резервов на Украину — в материале URA.RU. В странах Евросоюза было заблокировано свыше 200 млрд евро российских активов. Основная часть этих средств находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Замороженные активы в прошлом году принесли около 4,4 млрд евро чистой прибыли. В свою очередь, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в России заморожено количество западных активов, сопоставимое с объемом российских активов, замороженных на Западе. Ранее он упоминал, что иностранные государства заморозили активы РФ на сумму около 300 млрд долларов. Также Силуанов подчеркнул, что Россия предпримет симметричные действия в ответ на любые манипуляции с ее активами за рубежом. Министр также отметил, что текущая ситуация с российскими резервами заставляет другие страны, включая Китай, пересматривать свои инвестиционные стратегии. В частности, будет происходить сокращение инвестиций в американские ценные бумаги. Доверие к доллару и евро было окончательно подорвано. Страны Группы семи (G7) пришли к политическому соглашению относительно использования процентов от замороженных российских активов. Они согласились не конфисковывать эти активы, а вместо этого использовать получаемые проценты. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подтвердила достижение соглашения в рамках G7. Доходы, получаемые от замороженных активов, будут использоваться для предоставления гарантий по кредитам, выданным Киеву. Кроме того, согласно новому регламенту Европейского союза, 90% доходов, полученных от замороженных активов Банка России, будут перераспределены. Эти средства пойдут в специально созданный фонд, который будет заниматься поддержкой Украины и финансированием процесса ее восстановления после завершения конфликта. Депозитарии, занимающиеся реализацией активов РФ, будут удерживать комиссию в размере 0,3% от суммы, полученной от продажи этих резервов, после уплаты налогов на прибыль. После вычета комиссии депозитария, 99,7% оставшегося дохода от продажи активов будет переведено в бюджет Европейского союза. Однако страны G7 могут понести значительные финансовые потери в размере около 83 миллиардов долларов в случае конфискации российских активов. Эта цифра соответствует объему их инвестиций в экономику РФ. Министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем выразил опасения по поводу возможного изъятия активов. Он подчеркнул, что переход активов к новым владельцам может привести к непредсказуемым экономическим и юридическим последствиям. Ван Петегем также подчеркнул необходимость тщательного анализа рисков, связанных с использованием замороженных российских активов для оказания помощи Украине. Вице-премьер Австралии Ричард Марлз выразил позицию страны против использования замороженных российских активов для финансирования бовых действий на Украине. Он подчеркнул наличие конституционных проблем, связанных с возможным захватом и передачей этих активов. Однако, несмотря на отказ от передачи активов, Австралия намерена продолжать вводить санкции против России и препятствовать ее действиям, придерживаясь при этом законных оснований. Министр финансов Германии Кристиан Линднер сообщил о планах страны предоставить Украине дополнительную военную помощь. Сумма помощи составит 50 миллиардов долларов. Она будет взята из процентов, полученных от замороженных российских активов. Линднер также упомянул, что использование процентов с замороженных активов является «умным инструментом», который также служит демонстрацией единства перед Россией. Страны-члены G7 планируют учредить фонд поддержки Киева, который будет финансироваться из доходов, полученных от замороженных российских активов. Предполагается, что организация будет создана при Всемирном банке. Страны «Большой семерки», включая США, Великобританию и Японию, планируют вносить в него взносы в форме займов. Прибыль, полученная от замороженных активов, будет использоваться для погашения этих займов. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что конфискация активов страны является воровством. Однако министр финансов США Джанет Йеллен отметила, что это не является таковым. Она считает, что не имеет смысла называть конфискацию воровством, поскольку эти деньги, со слов Йеллен, не принадлежат России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о последствиях использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Она выразила уверенность в том, что ответные меры со стороны России будут приняты и будут крайне болезненными для Брюсселя. Также она подчеркнула, что незаконные действия по использованию чужих активов для поддержки Киева могут привести к серьезному дисбалансу в мировой финансовой системе и спровоцировать экономические кризисы.