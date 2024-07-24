Песков: заявление Кулебы о готовности к переговорам идет в унисон с позицией РФ

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
По словам Пескова, Россия никогда не отказывалась от диалога с Украиной Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о желании Киева провести переговоры с Россией насчет конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла отметил, что подобное идет в унисон с российской позицией.

«Мы действительно знаем из сообщений из Пекина, что на встрече с главой МИД КНР Ван И сделано такое заявление. Сам по себе посыл, можно сказать, идет в унисон с нашей позицией», — заявил Песков. Его слова приводит журналист URA.RU. ОН добавил, что РФ никогда не отказывалась от мирных переговоров и всегда была открыта к ним.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о желании Киева провести переговоры с Россией насчет конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла отметил, что подобное идет в унисон с российской позицией. «Мы действительно знаем из сообщений из Пекина, что на встрече с главой МИД КНР Ван И сделано такое заявление. Сам по себе посыл, можно сказать, идет в унисон с нашей позицией», — заявил Песков. Его слова приводит журналист URA.RU. ОН добавил, что РФ никогда не отказывалась от мирных переговоров и всегда была открыта к ним.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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