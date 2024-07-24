Песков: заявление Кулебы о готовности к переговорам идет в унисон с позицией РФ

По словам Пескова, Россия никогда не отказывалась от диалога с Украиной
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о желании Киева провести переговоры с Россией насчет конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла отметил, что подобное идет в унисон с российской позицией.
«Мы действительно знаем из сообщений из Пекина, что на встрече с главой МИД КНР Ван И сделано такое заявление. Сам по себе посыл, можно сказать, идет в унисон с нашей позицией», — заявил Песков. Его слова приводит журналист URA.RU. ОН добавил, что РФ никогда не отказывалась от мирных переговоров и всегда была открыта к ним.
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