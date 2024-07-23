23 июля 2024

В ЯНАО ограничили перевозки по речной переправе через Обь

На Ямале из-за усиления ветра переправа через Обь работает не для всех
© Служба новостей «URA.RU»
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Паромщики перевозят только пассажиров и легковые автомобили
Паромщики перевозят только пассажиров и легковые автомобили Фото:

На Ямале из-за усиления ветра переправа Салехард — Лабытнанги работает в ограниченном режиме. Паромщики перевозят только пассажиров и легковые автомобили, предупреждает окружной департамент транспорта.

«Из-за усиления ветра переправа Салехард — Лабытнанги работает в ограниченном режиме. Паромы перевозят легковые автомобили и пассажиров», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Ранее URA.RU предупреждало, что в ЯНАО ожидается сильные порывы ветра до 18 метров в секунду 24 июля — это может сказаться на паромной переправе.

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На Ямале из-за усиления ветра переправа Салехард — Лабытнанги работает в ограниченном режиме. Паромщики перевозят только пассажиров и легковые автомобили, предупреждает окружной департамент транспорта. «Из-за усиления ветра переправа Салехард — Лабытнанги работает в ограниченном режиме. Паромы перевозят легковые автомобили и пассажиров», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Ранее URA.RU предупреждало, что в ЯНАО ожидается сильные порывы ветра до 18 метров в секунду 24 июля — это может сказаться на паромной переправе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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