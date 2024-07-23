В ЯНАО ограничили перевозки по речной переправе через Обь

Паромщики перевозят только пассажиров и легковые автомобили
На Ямале из-за усиления ветра переправа Салехард — Лабытнанги работает в ограниченном режиме. Паромщики перевозят только пассажиров и легковые автомобили, предупреждает окружной департамент транспорта.
«Из-за усиления ветра переправа Салехард — Лабытнанги работает в ограниченном режиме. Паромы перевозят легковые автомобили и пассажиров», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Ранее URA.RU предупреждало, что в ЯНАО ожидается сильные порывы ветра до 18 метров в секунду 24 июля — это может сказаться на паромной переправе.
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