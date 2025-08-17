Миронов выступил за запрет трудовым мигрантам приезжать в Россию с семьями

Иностранцы должны приезжать в Россию без семей, а после завершения работы, сразу уезжать. С таким мнением выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
«Если даже где-то нужны [рабочие руки в лице мигрантов], пожалуйста: без всяких семей, приехали, отработали, получили деньги и уехали. И тогда у нас будет достаточно мест в детских садах и в школах и так далее», — заявил Миронов. Его слова приводит ТАСС.
Парламентарий также обратил внимание на то, что значительная часть иностранных граждан, прибывающих в страну, не планируют работать, однако все равно привозят семьи. По его словам, это становится причиной того, что в детских садах и школах порой не хватает мест.
Ранее в России был принят закон, согласно которому дети мигрантов, не владеющие русским языком, не могут быть зачислены в школы. Чтобы попасть в школу, надо будет пройти специальный тест, который покажет уровень владения языка.
