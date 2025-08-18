США ждут от Зеленского контрпредложений по урегулированию конфликта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
США посмотрят, будут ли у Зеленского предложения по Украине
США посмотрят, будут ли у Зеленского предложения по Украине Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме

США изучат, предложит ли президент Украины Владимир Зеленский варианты урегулирования украинского конфликта во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом, которая состоится в Белом доме 18 августа. Об этом сообщил постоянный представитель Штатов при НАТО Мэттью Уитакер.

«Я думаю, вы увидите, прежде всего, если Зеленский и его команда придут в Белый дом с предложением, контрпредложением на то, что Россия предложила на Аляске, это станет важным следующим шагом», — отметил американский дипломат. Его слова прозвучали в эфире телеканала Fox News

Встреча президента США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского станет первой после их конфликта, который произошел в феврале 2025 года. Тогда между двумя лидерами возникла перепалка по вопросам дальнейшей поддержки Украины со стороны Штатов. Сейчас в Европе выражают обеспокоенность тем, что на предстоящих переговорах в Белом доме может вновь возникнуть ссора.

Ранее, ходе переговоров с Трампом, прошедших в Анкоридже, российский лидер Владимир Путин подтвердил неизменность позиции Москвы в отношении целей спецоперации на Украине. Глава РФ подчеркнул необходимость устранения всех коренных причин конфликта. Эксперты отмечают, что теперь Трамп, проявляющий заинтересованность в восстановлении полноформатных отношений с Россией, может оказать давление на Зеленского с целью достижения мирного урегулирования на условиях, приемлемых для Москвы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США изучат, предложит ли президент Украины Владимир Зеленский варианты урегулирования украинского конфликта во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом, которая состоится в Белом доме 18 августа. Об этом сообщил постоянный представитель Штатов при НАТО Мэттью Уитакер. «Я думаю, вы увидите, прежде всего, если Зеленский и его команда придут в Белый дом с предложением, контрпредложением на то, что Россия предложила на Аляске, это станет важным следующим шагом», — отметил американский дипломат. Его слова прозвучали в эфире телеканала Fox News.  Встреча президента США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского станет первой после их конфликта, который произошел в феврале 2025 года. Тогда между двумя лидерами возникла перепалка по вопросам дальнейшей поддержки Украины со стороны Штатов. Сейчас в Европе выражают обеспокоенность тем, что на предстоящих переговорах в Белом доме может вновь возникнуть ссора. Ранее, ходе переговоров с Трампом, прошедших в Анкоридже, российский лидер Владимир Путин подтвердил неизменность позиции Москвы в отношении целей спецоперации на Украине. Глава РФ подчеркнул необходимость устранения всех коренных причин конфликта. Эксперты отмечают, что теперь Трамп, проявляющий заинтересованность в восстановлении полноформатных отношений с Россией, может оказать давление на Зеленского с целью достижения мирного урегулирования на условиях, приемлемых для Москвы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...