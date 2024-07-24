Полиция ХМАО устроила проверку из-за эротического салона в жилом доме

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нижневартовцы пожаловались на эротический салон в жилом доме
Нижневартовцы пожаловались на эротический салон в жилом доме Фото:

Полицейские проверят салон эротического массажа в Нижневартовске, который расположен в жилом доме, рассказали URA.RU в окружном УМВД. Местные жители предположили, что там могут заниматься проституцией.

«Обращений в полицию не поступало. Сообщение зарегистрировали, будем проверять адрес», — сообщила журналисту агентства пресс-служба ведомства. Местные жители пожаловались на массажный салон в социальных сетях.

Очевидцы утверждают, что заведение находится в подъезде жилого дома рядом с обычными квартирами. «Заехал салон эротического массажа, который вероятно оказывает не только массажные услуги. Постоянный поток мужчин и различных женщин крайне напрягает жильцов — особенно то, что дети видят этих дядь и теть в различных формах и состояниях» — говорится в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

Ранее URA.RU рассказывало, что полиция устроила проверку из-за сауны с проститутками. Тогда речь тоже шла о заведении в Нижневартовске.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полицейские проверят салон эротического массажа в Нижневартовске, который расположен в жилом доме, рассказали URA.RU в окружном УМВД. Местные жители предположили, что там могут заниматься проституцией. «Обращений в полицию не поступало. Сообщение зарегистрировали, будем проверять адрес», — сообщила журналисту агентства пресс-служба ведомства. Местные жители пожаловались на массажный салон в социальных сетях. Очевидцы утверждают, что заведение находится в подъезде жилого дома рядом с обычными квартирами. «Заехал салон эротического массажа, который вероятно оказывает не только массажные услуги. Постоянный поток мужчин и различных женщин крайне напрягает жильцов — особенно то, что дети видят этих дядь и теть в различных формах и состояниях» — говорится в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Ранее URA.RU рассказывало, что полиция устроила проверку из-за сауны с проститутками. Тогда речь тоже шла о заведении в Нижневартовске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...