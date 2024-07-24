Полиция ХМАО устроила проверку из-за эротического салона в жилом доме

Полицейские проверят салон эротического массажа в Нижневартовске, который расположен в жилом доме, рассказали URA.RU в окружном УМВД. Местные жители предположили, что там могут заниматься проституцией.
«Обращений в полицию не поступало. Сообщение зарегистрировали, будем проверять адрес», — сообщила журналисту агентства пресс-служба ведомства. Местные жители пожаловались на массажный салон в социальных сетях.
Очевидцы утверждают, что заведение находится в подъезде жилого дома рядом с обычными квартирами. «Заехал салон эротического массажа, который вероятно оказывает не только массажные услуги. Постоянный поток мужчин и различных женщин крайне напрягает жильцов — особенно то, что дети видят этих дядь и теть в различных формах и состояниях» — говорится в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».
Ранее URA.RU рассказывало, что полиция устроила проверку из-за сауны с проститутками. Тогда речь тоже шла о заведении в Нижневартовске.
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