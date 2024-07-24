Осужденный в Екатеринбурге журналист WSJ Гершкович не может прочитать приговор

Журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович, которого осудили на 16 лет строго режима за шпионаж в Екатеринбурге, не может прочитать приговор, так как он написан на русском языке. Сейчас осужденный ждет его перевод на английский, рассказали URA.RU в пресс-службе свердловского облсуда.
«В настоящее время Гершкович ждет перевод приговора на английский язык. Этим занимаются специалисты», — пояснили в инстанции. Отмечается, что на заседании по делу журналиста также присутствовал переводчик.
Гершкович был задержан в Екатеринбурге в прошлом году. Его обвинили в шпионаже: как уже доказано в суде, он по заданию ЦРУ собирал секретные материалы об оборонном заводе в Нижнем Тагиле. Ему вынесли приговор в виде лишения свободы на 16 лет строгого режима. Гособвинитель просил 18 лет. Сам же иностранец вину так и не признал, а президент США Джо Байден выступил с намерениями добиться освобождения журналиста. Полная информация о деле американца — в сюжете URA.RU.
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