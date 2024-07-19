В Екатеринбурге вынесли приговор американцу Гершковичу по делу о шпионаже

В Екатеринбурге американца Гершковича приговорили к 16 годам тюрьмы за шпионаж
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эван Гершкович в Свердловском областном суде. Екатеринбург, гершкович эван
Гершкович был признал виновным Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal

В Свердловском областном суде вынесли приговор журналисту американской газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиненному в шпионаже. Он должен провести в российской тюрьме 16 лет, передает корреспондент URA.RU с места событий.

Гособвинитель Микаэль Оздоев просил для иностранца 18 лет лишения свободы. Судья Андрей Минеев вынес решение: 16 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Рассмотрение дела Гершковича прошло в рекордные сроки, отметил корреспондент: всего за три заседания.

Гершкович был задержан в Екатеринбурге в прошлом году. Его обвинили в шпионаже: как уже доказано в суде, он по заданию ЦРУ собирал секретные материалы об оборонном заводе. Сам иностранец вину так и не признал. Более подробно о его деле — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловском областном суде вынесли приговор журналисту американской газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиненному в шпионаже. Он должен провести в российской тюрьме 16 лет, передает корреспондент URA.RU с места событий. Гособвинитель Микаэль Оздоев просил для иностранца 18 лет лишения свободы. Судья Андрей Минеев вынес решение: 16 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Рассмотрение дела Гершковича прошло в рекордные сроки, отметил корреспондент: всего за три заседания. Гершкович был задержан в Екатеринбурге в прошлом году. Его обвинили в шпионаже: как уже доказано в суде, он по заданию ЦРУ собирал секретные материалы об оборонном заводе. Сам иностранец вину так и не признал. Более подробно о его деле — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...