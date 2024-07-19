В Екатеринбурге вынесли приговор американцу Гершковичу по делу о шпионаже

В Екатеринбурге американца Гершковича приговорили к 16 годам тюрьмы за шпионаж

19 июля 2024 в 17:07 Размер текста - 17 +

Гершкович был признал виновным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal В Свердловском областном суде вынесли приговор журналисту американской газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиненному в шпионаже. Он должен провести в российской тюрьме 16 лет, передает корреспондент URA.RU с места событий. Гособвинитель Микаэль Оздоев просил для иностранца 18 лет лишения свободы. Судья Андрей Минеев вынес решение: 16 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Рассмотрение дела Гершковича прошло в рекордные сроки, отметил корреспондент: всего за три заседания. Гершкович был задержан в Екатеринбурге в прошлом году. Его обвинили в шпионаже: как уже доказано в суде, он по заданию ЦРУ собирал секретные материалы об оборонном заводе. Сам иностранец вину так и не признал. Более подробно о его деле — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловском областном суде вынесли приговор журналисту американской газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиненному в шпионаже. Он должен провести в российской тюрьме 16 лет, передает корреспондент URA.RU с места событий. Гособвинитель Микаэль Оздоев просил для иностранца 18 лет лишения свободы. Судья Андрей Минеев вынес решение: 16 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Рассмотрение дела Гершковича прошло в рекордные сроки, отметил корреспондент: всего за три заседания. Гершкович был задержан в Екатеринбурге в прошлом году. Его обвинили в шпионаже: как уже доказано в суде, он по заданию ЦРУ собирал секретные материалы об оборонном заводе. Сам иностранец вину так и не признал. Более подробно о его деле — в сюжете URA.RU.