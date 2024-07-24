Словакия пригрозила Украине из-за российской нефти

Президент Словакии: из-за прекращения транзита нефти к Киеву будут приняты меры
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Словакия может принять ответные меры по отношению к Украине из-за вопроса о транзите российской нефти Фото:

Если Украина не решит вопрос с транзитом нефти, то Словакия примет ответные меры. Об этом сообщил президент Словакии Петер Пеллегрини.

«Я твердо верю, что Украине удастся как можно скорее это [транзит российской нефти] привести в порядок, потому что Словакия, как суверенное государство, в конце концов должно будет приступить к каким-то ответным мерам», — заявил он на пресс-конференции. Он добавил, что считает действия Украины «очень неприятным вмешательством» в их отношения, а ответные меры, по его мнению, не «были бы на пользу ни Украине, ни ее гражданам».

Ранее Украина приостановила транзит российской нефти через свою страну. После этого Венгрия пригрозила подать в суд из-за решения Киева, поскольку оно может привести Венгрию к энергокризису и резкому росту цен, сообщает RT.

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Если Украина не решит вопрос с транзитом нефти, то Словакия примет ответные меры. Об этом сообщил президент Словакии Петер Пеллегрини. «Я твердо верю, что Украине удастся как можно скорее это [транзит российской нефти] привести в порядок, потому что Словакия, как суверенное государство, в конце концов должно будет приступить к каким-то ответным мерам», — заявил он на пресс-конференции. Он добавил, что считает действия Украины «очень неприятным вмешательством» в их отношения, а ответные меры, по его мнению, не «были бы на пользу ни Украине, ни ее гражданам». Ранее Украина приостановила транзит российской нефти через свою страну. После этого Венгрия пригрозила подать в суд из-за решения Киева, поскольку оно может привести Венгрию к энергокризису и резкому росту цен, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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