Словакия пригрозила Украине из-за российской нефти

Если Украина не решит вопрос с транзитом нефти, то Словакия примет ответные меры. Об этом сообщил президент Словакии Петер Пеллегрини.
«Я твердо верю, что Украине удастся как можно скорее это [транзит российской нефти] привести в порядок, потому что Словакия, как суверенное государство, в конце концов должно будет приступить к каким-то ответным мерам», — заявил он на пресс-конференции. Он добавил, что считает действия Украины «очень неприятным вмешательством» в их отношения, а ответные меры, по его мнению, не «были бы на пользу ни Украине, ни ее гражданам».
Ранее Украина приостановила транзит российской нефти через свою страну. После этого Венгрия пригрозила подать в суд из-за решения Киева, поскольку оно может привести Венгрию к энергокризису и резкому росту цен, сообщает RT.
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