Экс-владелец банка «Югра» Хотин лишился бизнес-центра в Москве

Приставы передали государству бизнес-центр «ЗИЛ» в Москве, который ранее принадлежал экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину. Против бизнесмена возбуждено уголовное дело из-за неуплаты налогов.
«Бизнес-центр „ЗИЛ“, принадлежащий экс-совладельцу банка „Югра“ Алексею Хотину, передан на ответственное хранение государству в рамках производства против него о неуплате налогов в особо крупном размере. Здание расположено в Москве на улице Автозаводская», — сообщила пресс-служба Федеральной службы судебных приставов (ФССП) журналистам РБК.
Бизнес-центр изъяли в рамках принудительного исполнения решения суда. Приставы подали 19 иски на бизнесмена с требованием изъять 1,5 миллиона квадратных метров офисных и торговых помещений в Москве. Суд удовлетворил требование ФССП.
Ранее URA.RU писало, что суд арестовал офисы банкротного банка «Югра», владельцем которого был Хотин. Зданиями владеет компания «Коммерческая недвижимость», принадлежащая финансовой организации.
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