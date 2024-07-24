Экс-владелец банка «Югра» Хотин лишился бизнес-центра в Москве

Приставы передали бизнес-центр «ЗИЛ» бизнесмена Хотина государству
© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнес-центр экс-владельца банка "Югра" Хотина передали государству
Бизнес-центр экс-владельца банка "Югра" Хотина передали государству Фото:

Приставы передали государству бизнес-центр «ЗИЛ» в Москве, который ранее принадлежал экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину. Против бизнесмена возбуждено уголовное дело из-за неуплаты налогов. 

«Бизнес-центр „ЗИЛ“, принадлежащий экс-совладельцу банка „Югра“ Алексею Хотину, передан на ответственное хранение государству в рамках производства против него о неуплате налогов в особо крупном размере. Здание расположено в Москве на улице Автозаводская», — сообщила пресс-служба Федеральной службы судебных приставов (ФССП) журналистам РБК.

Бизнес-центр изъяли в рамках принудительного исполнения решения суда. Приставы подали 19 иски на бизнесмена с требованием изъять 1,5 миллиона квадратных метров офисных и торговых помещений в Москве. Суд удовлетворил требование ФССП.

 Ранее URA.RU писало, что суд арестовал офисы банкротного банка «Югра», владельцем которого был Хотин. Зданиями владеет компания «Коммерческая недвижимость», принадлежащая финансовой организации.

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Приставы передали государству бизнес-центр «ЗИЛ» в Москве, который ранее принадлежал экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину. Против бизнесмена возбуждено уголовное дело из-за неуплаты налогов.  «Бизнес-центр „ЗИЛ“, принадлежащий экс-совладельцу банка „Югра“ Алексею Хотину, передан на ответственное хранение государству в рамках производства против него о неуплате налогов в особо крупном размере. Здание расположено в Москве на улице Автозаводская», — сообщила пресс-служба Федеральной службы судебных приставов (ФССП) журналистам РБК. Бизнес-центр изъяли в рамках принудительного исполнения решения суда. Приставы подали 19 иски на бизнесмена с требованием изъять 1,5 миллиона квадратных метров офисных и торговых помещений в Москве. Суд удовлетворил требование ФССП.  Ранее URA.RU писало, что суд арестовал офисы банкротного банка «Югра», владельцем которого был Хотин. Зданиями владеет компания «Коммерческая недвижимость», принадлежащая финансовой организации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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