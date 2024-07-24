Суд отобрал активы водочного магната Шефлера и передал их в доход РФ

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Активы водочного магната были переданы в доход РФ по решению суда Фото:

Активы водочного магната Юрия Шефлера, чьи спиртовые заводы ранее были арестованы, были переданы в бюджет РФ. Об этом заявили в пресс-службе Тамбовского районного суда.

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«Тамбовский районный суд <…> обратил в доход РФ активы Юрия Шефлера на территории РФ», — сообщили в telegram-канале объединенной пресс-службы судов Тамбовской области. Административный иск к магнату и подконтрольным ему компаниям был подан Генпрокурором РФ.

Ранее по иску Генпрокуратуры был арестован спиртовой завод Шефлера «Амбер Талвис». Спирт с него поступал на латвийские предприятия, которые выпускали водку Stoli и Moskovskaya.

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Активы водочного магната Юрия Шефлера, чьи спиртовые заводы ранее были арестованы, были переданы в бюджет РФ. Об этом заявили в пресс-службе Тамбовского районного суда. «Тамбовский районный суд <…> обратил в доход РФ активы Юрия Шефлера на территории РФ», — сообщили в telegram-канале объединенной пресс-службы судов Тамбовской области. Административный иск к магнату и подконтрольным ему компаниям был подан Генпрокурором РФ. Ранее по иску Генпрокуратуры был арестован спиртовой завод Шефлера «Амбер Талвис». Спирт с него поступал на латвийские предприятия, которые выпускали водку Stoli и Moskovskaya.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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