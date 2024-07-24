Суд отобрал активы водочного магната Шефлера и передал их в доход РФ

24 июля 2024 в 18:38 Размер текста - 17 +

Активы водочного магната были переданы в доход РФ по решению суда Фото: Денис Моргунов © URA.RU Активы водочного магната Юрия Шефлера, чьи спиртовые заводы ранее были арестованы, были переданы в бюджет РФ. Об этом заявили в пресс-службе Тамбовского районного суда. Новость по теме Скандал с Джоли и поддержка ВСУ: жизнь водочного олигарха Шефлера, лишенного заводов «Тамбовский районный суд <…> обратил в доход РФ активы Юрия Шефлера на территории РФ», — сообщили в telegram -канале объединенной пресс-службы судов Тамбовской области. Административный иск к магнату и подконтрольным ему компаниям был подан Генпрокурором РФ. Ранее по иску Генпрокуратуры был арестован спиртовой завод Шефлера «Амбер Талвис». Спирт с него поступал на латвийские предприятия, которые выпускали водку Stoli и Moskovskaya. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Активы водочного магната Юрия Шефлера, чьи спиртовые заводы ранее были арестованы, были переданы в бюджет РФ. Об этом заявили в пресс-службе Тамбовского районного суда. «Тамбовский районный суд <…> обратил в доход РФ активы Юрия Шефлера на территории РФ», — сообщили в telegram-канале объединенной пресс-службы судов Тамбовской области. Административный иск к магнату и подконтрольным ему компаниям был подан Генпрокурором РФ. Ранее по иску Генпрокуратуры был арестован спиртовой завод Шефлера «Амбер Талвис». Спирт с него поступал на латвийские предприятия, которые выпускали водку Stoli и Moskovskaya.