Дело о взятках в военкомате Нижневартовска вышло на уровень ХМАО

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В уголовном деле о взятках 34 эпизода, а их сумма превышает 10 миллионов рублей
В уголовном деле о взятках 34 эпизода, а их сумма превышает 10 миллионов рублей Фото:

Уголовное дело о коррупции в призывной комиссии Нижневартовска перешло на новый уровень. Начальник полиции ХМАО Сергей Ветохин в ходе пресс-конференции рассказал URA.RU, что расследование привело силовиков в окружную столицу.

«Пресечена деятельность организованной группы в составе семи лиц, входящих в состав призывной комиссии, которые за деньги подделывали медицинские документы для признания ограниченно годными в воинской службе. История началась в Нижневартовске, потом она продолжилась, и сейчас дело еще расследуется», — рассказал глава полиции. На вопрос журналиста URA.RU, перешло ли расследование на окружной уровень, Ветохин ответил утвердительно, но подробности раскрывать отказался.

Силовики выявили 34 факта получения взятки на сумму 10,2 миллиона рублей, расследуя уголовное дело. «Сотрудники отделов по противодействию коррупции без работы, к сожалению, не остаются», — уточнил руководитель УМВД. В военный комиссариат ХМАО направлен запрос, ответ ожидается.

Всего с 1 января 2024 года в ХМАО выявлено 182 преступления коррупционной направленности. Общая сумма получения взяток составила более 25 миллионов рублей.

Ранее URA.RU писало, что военком Нижневартовска Марс Сафаров подал в отставку после коррупционного скандала. В подконтрольном ему ведомстве группа из пяти медиков, в их числе председатель военно-врачебной комиссии, трое врачей и бывшая медсестра-посредник, стала подозреваемыми по уголовному делу о продаже 12 призывникам военных билетов категории «не годен» и «ограниченно годен». 

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Уголовное дело о коррупции в призывной комиссии Нижневартовска перешло на новый уровень. Начальник полиции ХМАО Сергей Ветохин в ходе пресс-конференции рассказал URA.RU, что расследование привело силовиков в окружную столицу. «Пресечена деятельность организованной группы в составе семи лиц, входящих в состав призывной комиссии, которые за деньги подделывали медицинские документы для признания ограниченно годными в воинской службе. История началась в Нижневартовске, потом она продолжилась, и сейчас дело еще расследуется», — рассказал глава полиции. На вопрос журналиста URA.RU, перешло ли расследование на окружной уровень, Ветохин ответил утвердительно, но подробности раскрывать отказался. Силовики выявили 34 факта получения взятки на сумму 10,2 миллиона рублей, расследуя уголовное дело. «Сотрудники отделов по противодействию коррупции без работы, к сожалению, не остаются», — уточнил руководитель УМВД. В военный комиссариат ХМАО направлен запрос, ответ ожидается. Всего с 1 января 2024 года в ХМАО выявлено 182 преступления коррупционной направленности. Общая сумма получения взяток составила более 25 миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что военком Нижневартовска Марс Сафаров подал в отставку после коррупционного скандала. В подконтрольном ему ведомстве группа из пяти медиков, в их числе председатель военно-врачебной комиссии, трое врачей и бывшая медсестра-посредник, стала подозреваемыми по уголовному делу о продаже 12 призывникам военных билетов категории «не годен» и «ограниченно годен». 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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