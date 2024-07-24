Экипаж танка Т-72Б3М продемонстрировал, как ликвидировал опорную точку Вооруженных сил Украины под Донецком. Соответствующее видео появилось в telegram-канале Минобороны РФ.
«Экипаж танка Т-72Б3М огнем с закрытой огневой позиции уничтожил опорный пункт ВСУ. Он находился на Авдеевском направлении», — уточнили в ведомстве.
Ранее наводчики танков Т-72Б3М с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» показали, как попадают в цели с первого выстрела. Мощность двигателя составляет 1130 лошадиных сил. Боевую машину производит концерн «Уралвагонзавод», в состав которого входит «ЧТЗ-Уралтрак».
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