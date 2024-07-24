Минобороны показало, как танк с челябинским двигателем уничтожает опорный пункт ВСУ. Видео

Экипаж Т-72Б3М уничтожил опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении
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Т-72Б3 оборудованы системой управления огнем, которая автоматизирует процесс подготовки выстрела Фото:

Экипаж танка Т-72Б3М продемонстрировал, как ликвидировал опорную точку Вооруженных сил Украины под Донецком. Соответствующее видео появилось в telegram-канале Минобороны РФ.

«Экипаж танка Т-72Б3М огнем с закрытой огневой позиции уничтожил опорный пункт ВСУ. Он находился на Авдеевском направлении», — уточнили в ведомстве.

Ранее наводчики танков Т-72Б3М с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» показали, как попадают в цели с первого выстрела. Мощность двигателя составляет 1130 лошадиных сил. Боевую машину производит концерн «Уралвагонзавод», в состав которого входит «ЧТЗ-Уралтрак».

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Экипаж танка Т-72Б3М продемонстрировал, как ликвидировал опорную точку Вооруженных сил Украины под Донецком. Соответствующее видео появилось в telegram-канале Минобороны РФ. «Экипаж танка Т-72Б3М огнем с закрытой огневой позиции уничтожил опорный пункт ВСУ. Он находился на Авдеевском направлении», — уточнили в ведомстве. Ранее наводчики танков Т-72Б3М с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» показали, как попадают в цели с первого выстрела. Мощность двигателя составляет 1130 лошадиных сил. Боевую машину производит концерн «Уралвагонзавод», в состав которого входит «ЧТЗ-Уралтрак».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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