Подозреваемый в подрыве авто в Москве писал свое имя на украинский манер

Подозреваемый писал свое имя на украинский манер
Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков использовал украинский язык для указания своего имени и других личных данных в социальной сети "ВКонтакте". В этом убедился корреспондент ТАСС.
"Эвген Серебряков", — так представлен мужчина на своей странице в "ВКонтакте". На ней он скрыл свои личные данные от просмотра другими пользователями, передает агентство.
Серебряков был задержан в Бодруме и объявлен в международный розыск. Подробности о задержании и обстоятельствах дела продолжают поступать.
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