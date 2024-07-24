24 июля 2024

Подозреваемый в подрыве авто в Москве писал свое имя на украинский манер

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Подозреваемый писал свое имя на украинский манер
Подозреваемый писал свое имя на украинский манер Фото:

Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков использовал украинский язык для указания своего имени и других личных данных в социальной сети "ВКонтакте". В этом убедился корреспондент ТАСС.

"Эвген Серебряков", — так представлен мужчина на своей странице в "ВКонтакте". На ней он скрыл свои личные данные от просмотра другими пользователями, передает агентство.

Серебряков был задержан в Бодруме и объявлен в международный розыск. Подробности о задержании и обстоятельствах дела продолжают поступать.

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Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков использовал украинский язык для указания своего имени и других личных данных в социальной сети "ВКонтакте". В этом убедился корреспондент ТАСС. "Эвген Серебряков", — так представлен мужчина на своей странице в "ВКонтакте". На ней он скрыл свои личные данные от просмотра другими пользователями, передает агентство. Серебряков был задержан в Бодруме и объявлен в международный розыск. Подробности о задержании и обстоятельствах дела продолжают поступать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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