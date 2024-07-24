24 июля 2024

В Харьковской области военные ВСУ открыли огонь друг по другу

© Служба новостей «URA.RU»
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Стрельба между бойцами ВСУ произошла из-за ссоры
Стрельба между бойцами ВСУ произошла из-за ссоры Фото:

В военном подразделении ВСУ, расположенном в Харьковской области, произошла перестрелка, которая, по предварительным данным, стал результатом «межличностного конфликта» среди военнослужащих. В результате происшествия погибли три человека, и еще четверо получили ранения.

«В результате стрельбы, трое военнослужащих погибли. Еще четверо получили ранения», — сообщили в telegram-канале группировки ВСУ «Хортица», добавив, что раненые были немедленно доставлены в военно-медицинский клинический центр и находятся в тяжелом состоянии.

На месте инцидента сейчас работают специалисты военной службы правопорядка и представители правоохранительных органов. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

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В военном подразделении ВСУ, расположенном в Харьковской области, произошла перестрелка, которая, по предварительным данным, стал результатом «межличностного конфликта» среди военнослужащих. В результате происшествия погибли три человека, и еще четверо получили ранения. «В результате стрельбы, трое военнослужащих погибли. Еще четверо получили ранения», — сообщили в telegram-канале группировки ВСУ «Хортица», добавив, что раненые были немедленно доставлены в военно-медицинский клинический центр и находятся в тяжелом состоянии. На месте инцидента сейчас работают специалисты военной службы правопорядка и представители правоохранительных органов. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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