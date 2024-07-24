В Харьковской области военные ВСУ открыли огонь друг по другу

В военном подразделении ВСУ, расположенном в Харьковской области, произошла перестрелка, которая, по предварительным данным, стал результатом «межличностного конфликта» среди военнослужащих. В результате происшествия погибли три человека, и еще четверо получили ранения.
«В результате стрельбы, трое военнослужащих погибли. Еще четверо получили ранения», — сообщили в telegram-канале группировки ВСУ «Хортица», добавив, что раненые были немедленно доставлены в военно-медицинский клинический центр и находятся в тяжелом состоянии.
На месте инцидента сейчас работают специалисты военной службы правопорядка и представители правоохранительных органов. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.
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