За какие растения дачники могут получить штраф или срок: список, фото

За выращивание на даче некоторых растений россияне рискуют получить штраф, а в некоторых случаях и сесть в тюрьму. URA.RU рассказывает от каких видов цветов, грибов и растений нужно избавиться, чтобы избежать уголовной ответственности.
Шалфей предсказателей
Шалфей предсказателей, который садоводы нередко путают с мучнистым. Однако у него есть отличительные черты: полый квадратный стебель и овально-ланцетные листья, которые растут парами из одного узла. У этого шалфея цветки с белым венчиком и фиолетово-синей чашечкой, а его листва покрыта пушком и бархатистая на ощупь.
Остальными видами шалфея участок украшать можно. В другие виды относят: мучнистый, лекарственный, мутовчатый, мускатный или дубравный шалфей.
Ипомея трехцветная
Любимую многим ипомею трехцветную запретили из-за психотропных веществ в составе. Увидеть ее можно по голубым цветкам с золотистым центром, но встречаются варианты с лилово-белыми, розово-белыми и сине-бело-розовыми цветками. Существуют еще сорта Синяя Звезда, Небесно-Голубой, Летающая Тарелка и Леденец, за которые можно получить большие штрафы и даже лишение свободы.
Турбина щитковидная
Турбина щитковидная достигает восьми метров в длину. Белые цветы мельче, чем у ипомеи, а листья имеют сердцевидную форму.
Борщевик Сосновского и Мантегацци
По сравнению с растениями, содержащими психотропные вещества, растение из семейства зонтичные оставляет на коже человека огромные ожоги. Он захватывает большие территории и вывести его раз и навсегда очень сложно, однако некоторые садоводы хотят иметь их на своем участке из-за эффектного вида.
Кат съедобный
Кустарник с вытянутыми листьями и небольшими белыми соцветиями в виде завитков существует в некоторых странах как психостимулятор, однако в России это запрещено. Наркологи поставили кат съедобный на 17-е место по развитию зависимости и на 20-е по социальному ущербу и физическому урону человеку.
Грибы, содержащие псилоцибин
Несмотря на то, что садовника в последнюю очередь могут интересовать грибы на его участке, не заметив «запретные» грибы можно нарваться на штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на два года.
Грибы с псилоцибином синеют при повреждении плодового тела, а на их шляпке есть небольшой коричневый бугорок Сами они чаще всего белого цвета.
Запрещено держать на участке грибы панзолус, гимнопилус, коноцибе, волоконница зеленая, волоконница хохлатковая, плютей синеногий, плютей ивовый, мицена синеногая, псилоциба прямоногая, псилоциба полуланцетовая и псилоциба окаймленная.
Осот полевой
У растения прямой полый стебель зеленого цвета, на котором иногда встречаются редкие колючки. Если разрезать его, то выделится белый сок. За сорняки на участке можно заработать штраф от 300 до 500 рублей, должностному лицу — от 500 до тысячи рублей, а компании — от пяти до десяти тысяч рублей.
Одуванчик лекарственный
Его листья растут пучком от корня, сужаясь к основанию. Соцветие одуванчика желтое и крепится к одной корзинке, а стебель полый и тоже выделяет белое молочко.
Мята полевая
Растение можно увидеть по бледно-фиолетовым и лиловым цветкам, иногда еще встречаются белые или розовые варианты. Они растут по три-четыре штуки на одной веточке, а позже формируются в плоды, похожие на небольшие орехи. Хотя несмотря на свои полезные и лечебные свойства, мята также находится в списке запрещенных.
Мак-самосейка
Это однолетнее травянистое растение, которое часто встречается на полях и обочинах дорог. Несмотря на отсутствие наркотических веществ в своем составе, его посадка может быть запрещена в некоторых странах или регионах, что связано с возможной путаницей с другими видами маков, содержащими опиаты.
Ромашка лекарственная пахучая
Ромашка пахучая известна своими ароматическими свойствами и часто используется в народной медицине. Она может применяться для приготовления настоев и отваров, обладающих противовоспалительными и успокаивающими свойствами. Также это растение привлекает внимание садоводов благодаря своей декоративности и способности привлекать полезных насекомых, таких как пчелы и бабочки.
Подсолнечник сорно-полевой
Подсолнечник сорно-полевой может стать серьезной проблемой для сельского хозяйства, так как он конкурирует с культурными растениями за свет, воду и питательные вещества. Его быстрое размножение и способность адаптироваться к различным условиям делают его трудным для контроля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.