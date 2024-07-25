За какие растения дачники могут получить штраф или срок: список, фото

Дачникам грозит штраф до 300 тысяч рублей за выращивание шалфея

25 июля 2024 в 11:38 Размер текста - 17 +

За выращивание на дачном участке шалфея и мяты грозит уголовная ответственность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За выращивание на даче некоторых растений россияне рискуют получить штраф, а в некоторых случаях и сесть в тюрьму. URA.RU рассказывает от каких видов цветов, грибов и растений нужно избавиться, чтобы избежать уголовной ответственности. Новость по теме Как выглядит ипомея трехцветная и почему запрещена Шалфей предсказателей Шалфей предсказателей, который садоводы нередко путают с мучнистым. Однако у него есть отличительные черты: полый квадратный стебель и овально-ланцетные листья, которые растут парами из одного узла. У этого шалфея цветки с белым венчиком и фиолетово-синей чашечкой, а его листва покрыта пушком и бархатистая на ощупь. Остальными видами шалфея участок украшать можно. В другие виды относят: мучнистый, лекарственный, мутовчатый, мускатный или дубравный шалфей. Фото: Eric Hunt/Wikimedia/CC BY 2.5 Ипомея трехцветная Любимую многим ипомею трехцветную запретили из-за психотропных веществ в составе. Увидеть ее можно по голубым цветкам с золотистым центром, но встречаются варианты с лилово-белыми, розово-белыми и сине-бело-розовыми цветками. Существуют еще сорта Синяя Звезда, Небесно-Голубой, Летающая Тарелка и Леденец, за которые можно получить большие штрафы и даже лишение свободы. Фото: Russell E/Wikimedia/CC BY-SA 3.0 Турбина щитковидная Турбина щитковидная достигает восьми метров в длину. Белые цветы мельче, чем у ипомеи, а листья имеют сердцевидную форму. Фото: Wikimedia/PD Борщевик Сосновского и Мантегацци По сравнению с растениями, содержащими психотропные вещества, растение из семейства зонтичные оставляет на коже человека огромные ожоги. Он захватывает большие территории и вывести его раз и навсегда очень сложно, однако некоторые садоводы хотят иметь их на своем участке из-за эффектного вида. Фото: Сергей Русанов © URA.RU Кат съедобный Кустарник с вытянутыми листьями и небольшими белыми соцветиями в виде завитков существует в некоторых странах как психостимулятор, однако в России это запрещено. Наркологи поставили кат съедобный на 17-е место по развитию зависимости и на 20-е по социальному ущербу и физическому урону человеку. Фото: Rotational/Wikimedia/PD Грибы, содержащие псилоцибин Несмотря на то, что садовника в последнюю очередь могут интересовать грибы на его участке, не заметив «запретные» грибы можно нарваться на штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на два года. Грибы с псилоцибином синеют при повреждении плодового тела, а на их шляпке есть небольшой коричневый бугорок Сами они чаще всего белого цвета. Запрещено держать на участке грибы панзолус, гимнопилус, коноцибе, волоконница зеленая, волоконница хохлатковая, плютей синеногий, плютей ивовый, мицена синеногая, псилоциба прямоногая, псилоциба полуланцетовая и псилоциба окаймленная. Осот полевой У растения прямой полый стебель зеленого цвета, на котором иногда встречаются редкие колючки. Если разрезать его, то выделится белый сок. За сорняки на участке можно заработать штраф от 300 до 500 рублей, должностному лицу — от 500 до тысячи рублей, а компании — от пяти до десяти тысяч рублей. Фото: 4028mdk09/Wikimedia/4028mdk09 Одуванчик лекарственный Его листья растут пучком от корня, сужаясь к основанию. Соцветие одуванчика желтое и крепится к одной корзинке, а стебель полый и тоже выделяет белое молочко. Мята полевая Растение можно увидеть по бледно-фиолетовым и лиловым цветкам, иногда еще встречаются белые или розовые варианты. Они растут по три-четыре штуки на одной веточке, а позже формируются в плоды, похожие на небольшие орехи. Хотя несмотря на свои полезные и лечебные свойства, мята также находится в списке запрещенных. Фото: Wikimedia / Ивар Лейдус / CC BY-SA 3.0 Мак-самосейка Это однолетнее травянистое растение, которое часто встречается на полях и обочинах дорог. Несмотря на отсутствие наркотических веществ в своем составе, его посадка может быть запрещена в некоторых странах или регионах, что связано с возможной путаницей с другими видами маков, содержащими опиаты. Фото: Илья Московец © URA.RU Ромашка лекарственная пахучая Ромашка пахучая известна своими ароматическими свойствами и часто используется в народной медицине. Она может применяться для приготовления настоев и отваров, обладающих противовоспалительными и успокаивающими свойствами. Также это растение привлекает внимание садоводов благодаря своей декоративности и способности привлекать полезных насекомых, таких как пчелы и бабочки. Фото: Денис Моргунов © URA.RU Подсолнечник сорно-полевой Подсолнечник сорно-полевой может стать серьезной проблемой для сельского хозяйства, так как он конкурирует с культурными растениями за свет, воду и питательные вещества. Его быстрое размножение и способность адаптироваться к различным условиям делают его трудным для контроля. Фото: Kenraiz/Wikimedia/CC BY-SA 4.0 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За выращивание на даче некоторых растений россияне рискуют получить штраф, а в некоторых случаях и сесть в тюрьму. URA.RU рассказывает от каких видов цветов, грибов и растений нужно избавиться, чтобы избежать уголовной ответственности. Шалфей предсказателей, который садоводы нередко путают с мучнистым. Однако у него есть отличительные черты: полый квадратный стебель и овально-ланцетные листья, которые растут парами из одного узла. У этого шалфея цветки с белым венчиком и фиолетово-синей чашечкой, а его листва покрыта пушком и бархатистая на ощупь. Остальными видами шалфея участок украшать можно. В другие виды относят: мучнистый, лекарственный, мутовчатый, мускатный или дубравный шалфей. Любимую многим ипомею трехцветную запретили из-за психотропных веществ в составе. Увидеть ее можно по голубым цветкам с золотистым центром, но встречаются варианты с лилово-белыми, розово-белыми и сине-бело-розовыми цветками. Существуют еще сорта Синяя Звезда, Небесно-Голубой, Летающая Тарелка и Леденец, за которые можно получить большие штрафы и даже лишение свободы. Турбина щитковидная достигает восьми метров в длину. Белые цветы мельче, чем у ипомеи, а листья имеют сердцевидную форму. По сравнению с растениями, содержащими психотропные вещества, растение из семейства зонтичные оставляет на коже человека огромные ожоги. Он захватывает большие территории и вывести его раз и навсегда очень сложно, однако некоторые садоводы хотят иметь их на своем участке из-за эффектного вида. Кустарник с вытянутыми листьями и небольшими белыми соцветиями в виде завитков существует в некоторых странах как психостимулятор, однако в России это запрещено. Наркологи поставили кат съедобный на 17-е место по развитию зависимости и на 20-е по социальному ущербу и физическому урону человеку. Несмотря на то, что садовника в последнюю очередь могут интересовать грибы на его участке, не заметив «запретные» грибы можно нарваться на штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на два года. Грибы с псилоцибином синеют при повреждении плодового тела, а на их шляпке есть небольшой коричневый бугорок Сами они чаще всего белого цвета. Запрещено держать на участке грибы панзолус, гимнопилус, коноцибе, волоконница зеленая, волоконница хохлатковая, плютей синеногий, плютей ивовый, мицена синеногая, псилоциба прямоногая, псилоциба полуланцетовая и псилоциба окаймленная. У растения прямой полый стебель зеленого цвета, на котором иногда встречаются редкие колючки. Если разрезать его, то выделится белый сок. За сорняки на участке можно заработать штраф от 300 до 500 рублей, должностному лицу — от 500 до тысячи рублей, а компании — от пяти до десяти тысяч рублей. Его листья растут пучком от корня, сужаясь к основанию. Соцветие одуванчика желтое и крепится к одной корзинке, а стебель полый и тоже выделяет белое молочко. Растение можно увидеть по бледно-фиолетовым и лиловым цветкам, иногда еще встречаются белые или розовые варианты. Они растут по три-четыре штуки на одной веточке, а позже формируются в плоды, похожие на небольшие орехи. Хотя несмотря на свои полезные и лечебные свойства, мята также находится в списке запрещенных. Это однолетнее травянистое растение, которое часто встречается на полях и обочинах дорог. Несмотря на отсутствие наркотических веществ в своем составе, его посадка может быть запрещена в некоторых странах или регионах, что связано с возможной путаницей с другими видами маков, содержащими опиаты. Ромашка пахучая известна своими ароматическими свойствами и часто используется в народной медицине. Она может применяться для приготовления настоев и отваров, обладающих противовоспалительными и успокаивающими свойствами. Также это растение привлекает внимание садоводов благодаря своей декоративности и способности привлекать полезных насекомых, таких как пчелы и бабочки. Подсолнечник сорно-полевой может стать серьезной проблемой для сельского хозяйства, так как он конкурирует с культурными растениями за свет, воду и питательные вещества. Его быстрое размножение и способность адаптироваться к различным условиям делают его трудным для контроля.