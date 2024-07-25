Дачников предупредили об уголовной ответственности за выращивание шалфея

Дачникам грозит штраф до 300 тысяч рублей за выращивание шалфея

25 июля 2024 в 07:45 Размер текста - 17 +

Дачники могут получить штраф за выращивание некоторых цветов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Дачников предупредили об уголовной ответственности, где штраф будет составлять до 300 тысяч рублей за выращивание запрещенных растений, в число которых входят шалфей и другие. Об этом сообщила старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Чирикова. «За психотропные и наркотические растения штраф может быть до 300 тысяч рублей или даже лишение свободы сроком до двух лет <…> В этот перечень (запрещенных растений — ред.) входят шалфей предсказателей, мята полевая, борщевик Сосновского, мак-самосейка и снотворный, психотрия зеленая, овес пустой, конопля, кокаиновый куст, волчеягодник смертельный», — рассказала Чирикова в беседе РИА Новости. В этот список входят еще грибы, которые содержат псилоцибин и псилоцин. Также ипомея трехцветная с недавних пор была добавлена в список, содержащих наркотические или психотропные вещества. Дачники могут получить штраф до пяти тысяч рублей за борщевик на своем участке, предупредил депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, наказание грозит даже если он растет за забором. Как садоводам в 2024 году не нарваться на штраф — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дачников предупредили об уголовной ответственности, где штраф будет составлять до 300 тысяч рублей за выращивание запрещенных растений, в число которых входят шалфей и другие. Об этом сообщила старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Чирикова. «За психотропные и наркотические растения штраф может быть до 300 тысяч рублей или даже лишение свободы сроком до двух лет <…> В этот перечень (запрещенных растений — ред.) входят шалфей предсказателей, мята полевая, борщевик Сосновского, мак-самосейка и снотворный, психотрия зеленая, овес пустой, конопля, кокаиновый куст, волчеягодник смертельный», — рассказала Чирикова в беседе РИА Новости. В этот список входят еще грибы, которые содержат псилоцибин и псилоцин. Также ипомея трехцветная с недавних пор была добавлена в список, содержащих наркотические или психотропные вещества. Дачники могут получить штраф до пяти тысяч рублей за борщевик на своем участке, предупредил депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, наказание грозит даже если он растет за забором. Как садоводам в 2024 году не нарваться на штраф — в материале URA.RU.