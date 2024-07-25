Глава «Татспиртпром» раскрыл, чем отличается дешевая водка от дорогой

Глава «Татспиртпром»: разница в дешевой и дорогой водке минимальна
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В разнице между сегментами очень много маркетинга, считает Руслан Максудов
В разнице между сегментами очень много маркетинга, считает Руслан Максудов Фото:

Разница в качестве дешевой и дорогой водки практически минимальна, их отличает маркетинг и завоеванное доверие потребителя. Такое мнение высказал гендиректор «Татспиртпрома» Руслан Максудов.

«Но разница в качестве продукта практически минимальна. Я даже сам делал эксперименты со своими друзьями не из алкогольной отрасли», — сказал Максудов в интервью РБК. Он добавил, что простые потребители обычно не отличали водку сегмента минимальной розничной цены от премиальной и отдавали предпочтение продукту первой цены. 

По словам Максудова, в разнице между нишами много маркетинга. Бренды продают не только сам продукт, но и эмоции и впечатления, а некоторым из них удалось завоевать доверие потребителей в те времена, когда была разрешена реклама, подчеркнул он. 

Ранее в Минфине заявили, что рассчитывают на повышение минимальных розничных цен на водку и другой крепкий алкоголь с 1 июля. По словам замминистра финансов Алексея Сазанова, это зависит от позиции Минэкономразвития и Минюста, передает RT

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Разница в качестве дешевой и дорогой водки практически минимальна, их отличает маркетинг и завоеванное доверие потребителя. Такое мнение высказал гендиректор «Татспиртпрома» Руслан Максудов. «Но разница в качестве продукта практически минимальна. Я даже сам делал эксперименты со своими друзьями не из алкогольной отрасли», — сказал Максудов в интервью РБК. Он добавил, что простые потребители обычно не отличали водку сегмента минимальной розничной цены от премиальной и отдавали предпочтение продукту первой цены.  По словам Максудова, в разнице между нишами много маркетинга. Бренды продают не только сам продукт, но и эмоции и впечатления, а некоторым из них удалось завоевать доверие потребителей в те времена, когда была разрешена реклама, подчеркнул он.  Ранее в Минфине заявили, что рассчитывают на повышение минимальных розничных цен на водку и другой крепкий алкоголь с 1 июля. По словам замминистра финансов Алексея Сазанова, это зависит от позиции Минэкономразвития и Минюста, передает RT. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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