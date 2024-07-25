Глава «Татспиртпром» раскрыл, чем отличается дешевая водка от дорогой

Разница в качестве дешевой и дорогой водки практически минимальна, их отличает маркетинг и завоеванное доверие потребителя. Такое мнение высказал гендиректор «Татспиртпрома» Руслан Максудов.
«Но разница в качестве продукта практически минимальна. Я даже сам делал эксперименты со своими друзьями не из алкогольной отрасли», — сказал Максудов в интервью РБК. Он добавил, что простые потребители обычно не отличали водку сегмента минимальной розничной цены от премиальной и отдавали предпочтение продукту первой цены.
По словам Максудова, в разнице между нишами много маркетинга. Бренды продают не только сам продукт, но и эмоции и впечатления, а некоторым из них удалось завоевать доверие потребителей в те времена, когда была разрешена реклама, подчеркнул он.
Ранее в Минфине заявили, что рассчитывают на повышение минимальных розничных цен на водку и другой крепкий алкоголь с 1 июля. По словам замминистра финансов Алексея Сазанова, это зависит от позиции Минэкономразвития и Минюста, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.