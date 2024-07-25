Дачникам может грозить срок за выращивание мяты: свойства растения, где растет и чем заменить

Дачникам грозит штраф до 300 тысяч рублей за выращивание мяты
© Служба новостей «URA.RU»
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Мята полевая. Stock
Мята имеет лечебные и вредные свойства Фото:

Несмотря на свои полезные и лечебные свойства, мята находится в списке запрещенных растений. Наличие мяты на участках дач и деревень может караться большими штрафами и даже лишением свободы. URA.RU подготовило материал про свойства этого растения, где оно растет и чем его можно заменить.

«За психотропные и наркотические растения штраф может быть до 300 тысяч рублей или даже лишение свободы сроком до двух лет <…> В этот перечень (запрещенных растений — ред.) входят шалфей предсказателей, мята полевая, борщевик Сосновского, мак-самосейка и снотворный, психотрия зеленая, овес пустой, конопля, кокаиновый куст, волчеягодник смертельный», — рассказала Чирикова в беседе РИА Новости.

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Лечебные свойства мяты

Мята помогает при расстройствах пищеварения (нормализует работу желудочно-кишечного тракта), снижает артериальное давление, обладает выраженным седативным действием (снимает нервное напряжение, раздражительность, облегчает засыпание), уменьшает воспалительные процессы в полости рта, облегчает головную боль, устраняет тошноту и другое.

Для лечения из мяты делают разного рода оздоровительные отвары, настойки, ванночки, чаи и компрессы. Также мята является важной частью аптечных лекарственных средств.

Вредные свойства мяты

Употребление мяты в больших количества может вызвать изжогу и ослабление потенции у мужчин, которая уменьшается из-за большого количества женских гормонов в мяте. Также мята имеет множество противопоказаний и ее не стоит принимать в тех случаях, когда:

  • Индивидуальная непереносимость.
  • Кормление грудью — ментол, который содержится в листьях, снижает выработку молока.
  • Пониженное артериальное давление — сосудорасширяющее свойство мяты приводит к еще большему снижению давления.
  • Варикозное расширение вен — растение снижает тонус сосудов, поэтому может вызвать обострение заболевания.
  • Возраст до трех лет — есть вероятность аллергической реакции у ребенка.

Где растет и чем заменить мяту

Мята является индикатором переувлажнения почвы. Она растет на песчаных и (илистых) суглинистых, сильно увлажненных почвах. Лучшим заменителем мяты является базилик, который такой же освежающий и охлаждающий. У него сильный, сладкий аромат, подкрепленный ментоловой прохладой, которой известна мята.

Также подойдет по вкусу экстракты перечной мяты и майорана. Другими альтернативами являются эстрагон и розмарин.

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Несмотря на свои полезные и лечебные свойства, мята находится в списке запрещенных растений. Наличие мяты на участках дач и деревень может караться большими штрафами и даже лишением свободы. URA.RU подготовило материал про свойства этого растения, где оно растет и чем его можно заменить. «За психотропные и наркотические растения штраф может быть до 300 тысяч рублей или даже лишение свободы сроком до двух лет <…> В этот перечень (запрещенных растений — ред.) входят шалфей предсказателей, мята полевая, борщевик Сосновского, мак-самосейка и снотворный, психотрия зеленая, овес пустой, конопля, кокаиновый куст, волчеягодник смертельный», — рассказала Чирикова в беседе РИА Новости. Мята помогает при расстройствах пищеварения (нормализует работу желудочно-кишечного тракта), снижает артериальное давление, обладает выраженным седативным действием (снимает нервное напряжение, раздражительность, облегчает засыпание), уменьшает воспалительные процессы в полости рта, облегчает головную боль, устраняет тошноту и другое. Для лечения из мяты делают разного рода оздоровительные отвары, настойки, ванночки, чаи и компрессы. Также мята является важной частью аптечных лекарственных средств. Употребление мяты в больших количества может вызвать изжогу и ослабление потенции у мужчин, которая уменьшается из-за большого количества женских гормонов в мяте. Также мята имеет множество противопоказаний и ее не стоит принимать в тех случаях, когда: Мята является индикатором переувлажнения почвы. Она растет на песчаных и (илистых) суглинистых, сильно увлажненных почвах. Лучшим заменителем мяты является базилик, который такой же освежающий и охлаждающий. У него сильный, сладкий аромат, подкрепленный ментоловой прохладой, которой известна мята. Также подойдет по вкусу экстракты перечной мяты и майорана. Другими альтернативами являются эстрагон и розмарин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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