Перевод в Курган прокурора Московских обернется увольнениями для его подчиненных. Инсайд

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В Тюмени ждут увольнений после решения прокурора области из-за перевода в Курган
В Тюмени ждут увольнений после решения прокурора области из-за перевода в Курган Фото:

В Тюмени опасаются массовых увольнений после проверок, которые устроил прокурор Владислав Московских из-за вероятного перевода в Курган. Об этом URA.RU рассказали источники из числа экс-силовиков.

Собеседники ожидают понижений в должности и увольнений после внеплановой переаттестации. «Коллектив формировался годами. Абсолютное большинство из сотрудников заслуженно на своем месте. В случае понижения в должности замы не останутся в структуре. В бизнесе сейчас много предложений с более высокой зарплатой. Жаль, если до этого дойдет», — говорят источники редакции. По их данным, проверку затеял прокурор Тюменской области Московских, чтобы избежать перевода в Курган.

Массовая переаттестация заместителей районных прокуратур, вероятно, нужна руководителю, чтобы показать некомпетентность сотрудников и отвести от себя критику вышестоящего начальства. «Если Московских таким образом добьется отмены перевода в Курган, то потеряет очень много квалифицированных сотрудников», — предполагают источники.

Ранее URA.RU сообщало, что прокурора Тюменской области якобы хотят сделать руководителем облпрокуратуры в соседнем Кургане. Было высказано предположение, что Московских противится через покровителей переезду и затеял внеплановую проверку, чтобы показать, что заслуженно занимает должность в Тюмени.

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В Тюмени опасаются массовых увольнений после проверок, которые устроил прокурор Владислав Московских из-за вероятного перевода в Курган. Об этом URA.RU рассказали источники из числа экс-силовиков. Собеседники ожидают понижений в должности и увольнений после внеплановой переаттестации. «Коллектив формировался годами. Абсолютное большинство из сотрудников заслуженно на своем месте. В случае понижения в должности замы не останутся в структуре. В бизнесе сейчас много предложений с более высокой зарплатой. Жаль, если до этого дойдет», — говорят источники редакции. По их данным, проверку затеял прокурор Тюменской области Московских, чтобы избежать перевода в Курган. Массовая переаттестация заместителей районных прокуратур, вероятно, нужна руководителю, чтобы показать некомпетентность сотрудников и отвести от себя критику вышестоящего начальства. «Если Московских таким образом добьется отмены перевода в Курган, то потеряет очень много квалифицированных сотрудников», — предполагают источники. Ранее URA.RU сообщало, что прокурора Тюменской области якобы хотят сделать руководителем облпрокуратуры в соседнем Кургане. Было высказано предположение, что Московских противится через покровителей переезду и затеял внеплановую проверку, чтобы показать, что заслуженно занимает должность в Тюмени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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