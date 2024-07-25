В Тюмени опасаются массовых увольнений после проверок, которые устроил прокурор Владислав Московских из-за вероятного перевода в Курган. Об этом URA.RU рассказали источники из числа экс-силовиков.
Собеседники ожидают понижений в должности и увольнений после внеплановой переаттестации. «Коллектив формировался годами. Абсолютное большинство из сотрудников заслуженно на своем месте. В случае понижения в должности замы не останутся в структуре. В бизнесе сейчас много предложений с более высокой зарплатой. Жаль, если до этого дойдет», — говорят источники редакции. По их данным, проверку затеял прокурор Тюменской области Московских, чтобы избежать перевода в Курган.
Массовая переаттестация заместителей районных прокуратур, вероятно, нужна руководителю, чтобы показать некомпетентность сотрудников и отвести от себя критику вышестоящего начальства. «Если Московских таким образом добьется отмены перевода в Курган, то потеряет очень много квалифицированных сотрудников», — предполагают источники.
Ранее URA.RU сообщало, что прокурора Тюменской области якобы хотят сделать руководителем облпрокуратуры в соседнем Кургане. Было высказано предположение, что Московских противится через покровителей переезду и затеял внеплановую проверку, чтобы показать, что заслуженно занимает должность в Тюмени.
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