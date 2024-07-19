Прокурор Тюменской области Владислав Московских может быть назначен руководителем курганского ведомства. О переводе URA.RU рассказали источники, приближенные к правоохранительным органам.
«Кандидатура прокурора Тюменской области Владислава Московских на должность руководителя курганской прокуратуры уже утверждена», — говорят источники. Московских назначат вместо вышедшего на пенсию Андрея Назарова, который покинул должность после пяти лет руководства курганским надзорным ведомством.
Тюменский прокурор является уроженцем Екатеринбурга. Он работал в различных прокуратурах родного региона. В 2016 году его назначили зампрокурора ХМАО. Спустя три года он был назначен указом президента РФ на пятилетний срок в качестве прокурора Тюменской области. Московских является государственным советником юстиции третьего класса.
Источники считают, что 43-летнего прокурора переведут в Курган. В настоящее время исполняющим обязанности прокурора Курганской области является другой выходец из Екатеринбурга, старший советник юстиции Андрей Иньшаков.
Ранее URA.RU сообщало, что прокурор Андрей Назаров покинул пост руководителя прокуратуры. По окончании срока полномочий он вышел на пенсию и уехал в Челябинскую область.
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