Тюменский прокурор Московских противится переводу в Курганскую область. Инсайд

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Прокурор Тюменской области не хочет переводиться в Курган
Прокурор Тюменской области не хочет переводиться в Курган Фото:

Прокурор Тюменской области Владислав Московских не намерен принимать предложение о переводе в Курганскую область. Руководитель тюменского ведомства рассчитывает на заступничество своих покровителей и надеется остаться в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.

Среди причин вероятного отказа прокурора — карьерный аспект. «Московских мечтал получить звание генерал-лейтенанта. В Курганской области должность прокурора области — генерал-майорская, то есть шанса на получение звания не будет», — рассказывают источники. Кроме того, Курган заметно уступает соседней Тюмени в привлекательности и уровне жизни.

По данным источников, Московских попробует через покровителей добиться отмены перевода в Курган. Таким покровителем считают экс-начальника управления Генпрокуратуры в УрФО Юрия Турыгина. Последний является тестем Московских, с ним источники связывают продвижение по карьерной лестнице тюменского прокурора.

Редакция обратилась за комментарием в ведомство. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане готовятся к переводу тюменского прокурора Московских. По мнению источников, он должен стать прокурором области вместо ушедшего в отставку Андрея Назарова.

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Прокурор Тюменской области Владислав Московских не намерен принимать предложение о переводе в Курганскую область. Руководитель тюменского ведомства рассчитывает на заступничество своих покровителей и надеется остаться в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам. Среди причин вероятного отказа прокурора — карьерный аспект. «Московских мечтал получить звание генерал-лейтенанта. В Курганской области должность прокурора области — генерал-майорская, то есть шанса на получение звания не будет», — рассказывают источники. Кроме того, Курган заметно уступает соседней Тюмени в привлекательности и уровне жизни. По данным источников, Московских попробует через покровителей добиться отмены перевода в Курган. Таким покровителем считают экс-начальника управления Генпрокуратуры в УрФО Юрия Турыгина. Последний является тестем Московских, с ним источники связывают продвижение по карьерной лестнице тюменского прокурора. Редакция обратилась за комментарием в ведомство. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане готовятся к переводу тюменского прокурора Московских. По мнению источников, он должен стать прокурором области вместо ушедшего в отставку Андрея Назарова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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