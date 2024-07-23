Прокурор Тюменской области Владислав Московских не намерен принимать предложение о переводе в Курганскую область. Руководитель тюменского ведомства рассчитывает на заступничество своих покровителей и надеется остаться в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.
Среди причин вероятного отказа прокурора — карьерный аспект. «Московских мечтал получить звание генерал-лейтенанта. В Курганской области должность прокурора области — генерал-майорская, то есть шанса на получение звания не будет», — рассказывают источники. Кроме того, Курган заметно уступает соседней Тюмени в привлекательности и уровне жизни.
По данным источников, Московских попробует через покровителей добиться отмены перевода в Курган. Таким покровителем считают экс-начальника управления Генпрокуратуры в УрФО Юрия Турыгина. Последний является тестем Московских, с ним источники связывают продвижение по карьерной лестнице тюменского прокурора.
Редакция обратилась за комментарием в ведомство. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане готовятся к переводу тюменского прокурора Московских. По мнению источников, он должен стать прокурором области вместо ушедшего в отставку Андрея Назарова.
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