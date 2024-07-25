Подозреваемого в подрыве авто в Москве могли завербовать в России

25 июля 2024 в 16:26 Размер текста - 17 +

Подозреваемого в подрыве машины Toyota Land Cruiser в Москве на улице Синявинская Евгения Серебрякова могли завербовать в России. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Серебрякова могли завербовать, когда он находился в России. Дистанционным путем или нет, это сейчас выясняется», — рассказали РИА Новости в органах, отметив, что сейчас идет анализ личных данных и соцсетей фигуранта. Также в этом деле проверяют украинский след. При этом, на сайте лицея, где учился обвиняемый, указано, что Серебряков был один из лучших учеников. Он получил стипендию губернатора Волгоградской области и не раз становился призером школьных конкурсов по истории.