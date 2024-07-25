Подозреваемого в подрыве авто в Москве могли завербовать в России

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Правоохранители предполагают, что обвиняемого в подрыве машины в Москве могли завербовать в России (фото из архива) Фото:
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Подозреваемого в подрыве машины Toyota Land Cruiser в Москве на улице Синявинская Евгения Серебрякова могли завербовать в России. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Серебрякова могли завербовать, когда он находился в России. Дистанционным путем или нет, это сейчас выясняется», — рассказали РИА Новости в органах, отметив, что сейчас идет анализ личных данных и соцсетей фигуранта. Также в этом деле проверяют украинский след.

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При этом, на сайте лицея, где учился обвиняемый, указано, что Серебряков был один из лучших учеников. Он получил стипендию губернатора Волгоградской области и не раз становился призером школьных конкурсов по истории.

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Подозреваемого в подрыве машины Toyota Land Cruiser в Москве на улице Синявинская Евгения Серебрякова могли завербовать в России. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Серебрякова могли завербовать, когда он находился в России. Дистанционным путем или нет, это сейчас выясняется», — рассказали РИА Новости в органах, отметив, что сейчас идет анализ личных данных и соцсетей фигуранта. Также в этом деле проверяют украинский след. При этом, на сайте лицея, где учился обвиняемый, указано, что Серебряков был один из лучших учеников. Он получил стипендию губернатора Волгоградской области и не раз становился призером школьных конкурсов по истории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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