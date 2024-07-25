Более 200 екатеринбургских выпускников провалили пересдачу ЕГЭ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЕГЭ по географии, литературе и химии в гимназии N 5. Екатеринбург, паспорт, ручки, егэ, паспорт рф, подготовка к егэ, сдача егэ
21,3% школьников понизили результат после пересдачи ЕГЭ Фото:

В Екатеринбурге 266 выпускников 11-х классов после повторной пересдачи ЕГЭ получили результаты хуже, чем в первый раз. Подробности URA.RU рассказали в городском департаменте образования.

«Для участников экзаменов было открыто 15 пунктов проведения ЕГЭ в каждом районе города Екатеринбурга (один в Академическом районе и по два в остальных семи районах города). 21,3% понизили результат (266 человек)», — отметили там.

В этом году пересдача единого госэкзамена проходила впервые: ребята воспользовались поблажкой, которая была утверждена в апреле указом президента Владимира Путина. В резервные дни — 4 и 5 июля — выпускники могли выбрать один предмет для пересдачи. Предполагалось, что таким образом ученики могут получить больше шансов для успешного поступления в вузы. В Екатеринбурге 874 выпускника улучшили свой результат, а один из них даже стал двухсотбалльником.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге 266 выпускников 11-х классов после повторной пересдачи ЕГЭ получили результаты хуже, чем в первый раз. Подробности URA.RU рассказали в городском департаменте образования. «Для участников экзаменов было открыто 15 пунктов проведения ЕГЭ в каждом районе города Екатеринбурга (один в Академическом районе и по два в остальных семи районах города). 21,3% понизили результат (266 человек)», — отметили там. В этом году пересдача единого госэкзамена проходила впервые: ребята воспользовались поблажкой, которая была утверждена в апреле указом президента Владимира Путина. В резервные дни — 4 и 5 июля — выпускники могли выбрать один предмет для пересдачи. Предполагалось, что таким образом ученики могут получить больше шансов для успешного поступления в вузы. В Екатеринбурге 874 выпускника улучшили свой результат, а один из них даже стал двухсотбалльником.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...