Более 200 екатеринбургских выпускников провалили пересдачу ЕГЭ

В Екатеринбурге 266 выпускников 11-х классов после повторной пересдачи ЕГЭ получили результаты хуже, чем в первый раз. Подробности URA.RU рассказали в городском департаменте образования.
«Для участников экзаменов было открыто 15 пунктов проведения ЕГЭ в каждом районе города Екатеринбурга (один в Академическом районе и по два в остальных семи районах города). 21,3% понизили результат (266 человек)», — отметили там.
В этом году пересдача единого госэкзамена проходила впервые: ребята воспользовались поблажкой, которая была утверждена в апреле указом президента Владимира Путина. В резервные дни — 4 и 5 июля — выпускники могли выбрать один предмет для пересдачи. Предполагалось, что таким образом ученики могут получить больше шансов для успешного поступления в вузы. В Екатеринбурге 874 выпускника улучшили свой результат, а один из них даже стал двухсотбалльником.
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