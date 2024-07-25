Более 200 екатеринбургских выпускников провалили пересдачу ЕГЭ

25 июля 2024 в 17:09 Размер текста - 17 +

21,3% школьников понизили результат после пересдачи ЕГЭ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Екатеринбурге 266 выпускников 11-х классов после повторной пересдачи ЕГЭ получили результаты хуже, чем в первый раз. Подробности URA.RU рассказали в городском департаменте образования. «Для участников экзаменов было открыто 15 пунктов проведения ЕГЭ в каждом районе города Екатеринбурга (один в Академическом районе и по два в остальных семи районах города). 21,3% понизили результат (266 человек)», — отметили там. В этом году пересдача единого госэкзамена проходила впервые: ребята воспользовались поблажкой, которая была утверждена в апреле указом президента Владимира Путина. В резервные дни — 4 и 5 июля — выпускники могли выбрать один предмет для пересдачи. Предполагалось, что таким образом ученики могут получить больше шансов для успешного поступления в вузы. В Екатеринбурге 874 выпускника улучшили свой результат, а один из них даже стал двухсотбалльником. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 266 выпускников 11-х классов после повторной пересдачи ЕГЭ получили результаты хуже, чем в первый раз. Подробности URA.RU рассказали в городском департаменте образования. «Для участников экзаменов было открыто 15 пунктов проведения ЕГЭ в каждом районе города Екатеринбурга (один в Академическом районе и по два в остальных семи районах города). 21,3% понизили результат (266 человек)», — отметили там. В этом году пересдача единого госэкзамена проходила впервые: ребята воспользовались поблажкой, которая была утверждена в апреле указом президента Владимира Путина. В резервные дни — 4 и 5 июля — выпускники могли выбрать один предмет для пересдачи. Предполагалось, что таким образом ученики могут получить больше шансов для успешного поступления в вузы. В Екатеринбурге 874 выпускника улучшили свой результат, а один из них даже стал двухсотбалльником.