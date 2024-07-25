Сотни школьников Екатеринбурга выиграли от путинской поблажки на ЕГЭ

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Единый государственный экзамен в гимназии № 47. Екатеринбург, ручка, паспорт, егэ, калькулятор
Большинство пересдававших повысили свой результат Фото:

В Екатеринбурге 874 выпускника улучшили свой результат после повторной сдачи единого государственного экзамена. Как сообщили URA.RU в городском департаменте образования, большинство ребят пересдали ЕГЭ лучше, чем в первый раз.

«Если брать всех участников, то 69,8% сдававших повысили свой результат (874 человека), у 8,9% участников результат остался без изменения (111 человек). Анализ пересдачи показал, что инициатива президента положительно повлияла на результаты школьников», — прокомментировали чиновники.

В 2024 году по указу главы РФ Владимира Путина были введены дополнительные дни ЕГЭ — 4—5 июля. Выпускники школ могли пересдать любой один экзамен на выбор. Например, 11-классник из гимназии №9 воспользовался своим правом, пересдал физику на 100 баллов и стал двухсотбалльником.

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В Екатеринбурге 874 выпускника улучшили свой результат после повторной сдачи единого государственного экзамена. Как сообщили URA.RU в городском департаменте образования, большинство ребят пересдали ЕГЭ лучше, чем в первый раз. «Если брать всех участников, то 69,8% сдававших повысили свой результат (874 человека), у 8,9% участников результат остался без изменения (111 человек). Анализ пересдачи показал, что инициатива президента положительно повлияла на результаты школьников», — прокомментировали чиновники. В 2024 году по указу главы РФ Владимира Путина были введены дополнительные дни ЕГЭ — 4—5 июля. Выпускники школ могли пересдать любой один экзамен на выбор. Например, 11-классник из гимназии №9 воспользовался своим правом, пересдал физику на 100 баллов и стал двухсотбалльником.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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