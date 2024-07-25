Сотни школьников Екатеринбурга выиграли от путинской поблажки на ЕГЭ

25 июля 2024 в 16:49 Размер текста - 17 +

Большинство пересдававших повысили свой результат Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге 874 выпускника улучшили свой результат после повторной сдачи единого государственного экзамена. Как сообщили URA.RU в городском департаменте образования, большинство ребят пересдали ЕГЭ лучше, чем в первый раз.



«Если брать всех участников, то 69,8% сдававших повысили свой результат (874 человека), у 8,9% участников результат остался без изменения (111 человек). Анализ пересдачи показал, что инициатива президента положительно повлияла на результаты школьников», — прокомментировали чиновники.



В 2024 году по указу главы РФ Владимира Путина были введены дополнительные дни ЕГЭ — 4—5 июля. Выпускники школ могли пересдать любой один экзамен на выбор. Например, 11-классник из гимназии №9 воспользовался своим правом, пересдал физику на 100 баллов и стал двухсотбалльником. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 874 выпускника улучшили свой результат после повторной сдачи единого государственного экзамена. Как сообщили URA.RU в городском департаменте образования, большинство ребят пересдали ЕГЭ лучше, чем в первый раз. «Если брать всех участников, то 69,8% сдававших повысили свой результат (874 человека), у 8,9% участников результат остался без изменения (111 человек). Анализ пересдачи показал, что инициатива президента положительно повлияла на результаты школьников», — прокомментировали чиновники. В 2024 году по указу главы РФ Владимира Путина были введены дополнительные дни ЕГЭ — 4—5 июля. Выпускники школ могли пересдать любой один экзамен на выбор. Например, 11-классник из гимназии №9 воспользовался своим правом, пересдал физику на 100 баллов и стал двухсотбалльником.