Ученые выявили опасность нерегулярного питания для психики человека

Университет Цзяотун: нерегулярное питание вызывает депрессию

25 июля 2024 в 17:04 Размер текста - 17 +

Те, кто откладывал завтрак до 9:00, увеличивали риск депрессии на 73%, следует из эксперимента Фото: Илья Московец © URA.RU Нерегулярные приемы пищи могут привести к развитию тревожных расстройств и депрессивных симптомов. К такому выводу пришли ученые из Шанхайского университета «Цзяотун». «Эти нерегулярные ритмы питания были связаны с высокой вероятностью появления тревожных расстройств и депрессивных симптомов» — передает результаты исследований китайских ученых «Ридус». Данное исследование проводилось с участием членов экипажей авиакомпаний КНР. Выяснилось, что у сотрудников, которые ужинали после 20:00, повышались шансы получить депрессию на 50% больше, а тревожность — на 78%. Кроме того, откладывание завтрака до 9:00 увеличивало вероятность депрессии на 73%, а тревожности — на 79%. Повышенный риск данных заболеваний также имели люди, работающие в ночную смену или выходные дни. Самый большой риск заболеваний наблюдался у тех, чье расписание нарушалось из-за смены часовых поясов. Тем не менее сотрудники, которые употребляли все приемы пищи регулярно имели на 16-19% меньший риск развития тревожных расстройств и депрессивных симптомов. Исследователи из «Цзяотун» считают, что изменения времени приема пищи могут влиять на циркадные ритмы организма, вызывая изменения в метаболизме, приводящие к плохому настроению. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нерегулярные приемы пищи могут привести к развитию тревожных расстройств и депрессивных симптомов. К такому выводу пришли ученые из Шанхайского университета «Цзяотун». «Эти нерегулярные ритмы питания были связаны с высокой вероятностью появления тревожных расстройств и депрессивных симптомов» — передает результаты исследований китайских ученых «Ридус». Данное исследование проводилось с участием членов экипажей авиакомпаний КНР. Выяснилось, что у сотрудников, которые ужинали после 20:00, повышались шансы получить депрессию на 50% больше, а тревожность — на 78%. Кроме того, откладывание завтрака до 9:00 увеличивало вероятность депрессии на 73%, а тревожности — на 79%. Повышенный риск данных заболеваний также имели люди, работающие в ночную смену или выходные дни. Самый большой риск заболеваний наблюдался у тех, чье расписание нарушалось из-за смены часовых поясов. Тем не менее сотрудники, которые употребляли все приемы пищи регулярно имели на 16-19% меньший риск развития тревожных расстройств и депрессивных симптомов. Исследователи из «Цзяотун» считают, что изменения времени приема пищи могут влиять на циркадные ритмы организма, вызывая изменения в метаболизме, приводящие к плохому настроению.