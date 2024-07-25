Путин и Лукашенко помолились на Валааме. Фоторепортаж

Путин и Лукашенко встретились на Валааме

25 июля 2024 в 19:25 Размер текста - 17 +

Президенты посетили Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь на Валааме Фото: Александр Казаков/РИА Новости Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели встречу на острове Валаам, посетив храм Смоленской иконы Божией Матери. Сам Путин уже неоднократно бывал там. Во время текущего визита лидеры государств участвовали в молебне и продолжили общение на Валааме. Подробнее о визите Путина и Лукашенко на остров — в фоторепортаже URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели встречу на острове Валаам, посетив храм Смоленской иконы Божией Матери. Сам Путин уже неоднократно бывал там. Во время текущего визита лидеры государств участвовали в молебне и продолжили общение на Валааме. Подробнее о визите Путина и Лукашенко на остров — в фоторепортаже URA.RU.