Путин и Лукашенко помолились на Валааме. Фоторепортаж

Путин и Лукашенко встретились на Валааме
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Президенты посетили Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь на Валааме Фото:

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели встречу на острове Валаам, посетив храм Смоленской иконы Божией Матери. Сам Путин уже неоднократно бывал там. Во время текущего визита лидеры государств участвовали в молебне и продолжили общение на Валааме. Подробнее о визите Путина и Лукашенко на остров — в фоторепортаже URA.RU.

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Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели встречу на острове Валаам, посетив храм Смоленской иконы Божией Матери. Сам Путин уже неоднократно бывал там. Во время текущего визита лидеры государств участвовали в молебне и продолжили общение на Валааме. Подробнее о визите Путина и Лукашенко на остров — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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