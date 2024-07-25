Президенты посетили Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь на Валааме
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели встречу на острове Валаам, посетив храм Смоленской иконы Божией Матери. Сам Путин уже неоднократно бывал там. Во время текущего визита лидеры государств участвовали в молебне и продолжили общение на Валааме. Подробнее о визите Путина и Лукашенко на остров — в фоторепортаже URA.RU.
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