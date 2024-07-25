На выборах в законодательное собрание Свердловской области в 2026 году для военных выделят квоту, при этом места могут освободиться за счет ротации депутатов старше 70 лет. О том, что такой сценарий вполне вероятен, URA.RU рассказал источник, близкий к политблоку губернаторской резиденции.
«Омоложение парламента — один из возможных векторов, позволит сохранить преемственность», — поделился собеседник. Сейчас в заксо десять депутатов из 50, которым за 70 лет. Самому старшему — первому вице-спикеру, экс-мэру Екатеринбурга Аркадию Чернецкому, 74 года.
Как ранее сообщало URA.RU, в рамках стартовавших (предварительных) консультаций о формировании партийных списков на выборы-2026 было определено, что квоту выделят участникам спецоперации РФ на Украине. Известно, что они, в частности, пойдут от «Единой России» и ЛДПР.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!