Мандаты возрастных свердловских депутатов могут отдать участникам СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы пройдут осенью 2026 года
Выборы пройдут осенью 2026 года Фото:

На выборах в законодательное собрание Свердловской области в 2026 году для военных выделят квоту, при этом места могут освободиться за счет ротации депутатов старше 70 лет. О том, что такой сценарий вполне вероятен, URA.RU рассказал источник, близкий к политблоку губернаторской резиденции.

«Омоложение парламента — один из возможных векторов, позволит сохранить преемственность», — поделился собеседник. Сейчас в заксо десять депутатов из 50, которым за 70 лет. Самому старшему — первому вице-спикеру, экс-мэру Екатеринбурга Аркадию Чернецкому, 74 года.

Как ранее сообщало URA.RU, в рамках стартовавших (предварительных) консультаций о формировании партийных списков на выборы-2026 было определено, что квоту выделят участникам спецоперации РФ на Украине. Известно, что они, в частности, пойдут от «Единой России» и ЛДПР.

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На выборах в законодательное собрание Свердловской области в 2026 году для военных выделят квоту, при этом места могут освободиться за счет ротации депутатов старше 70 лет. О том, что такой сценарий вполне вероятен, URA.RU рассказал источник, близкий к политблоку губернаторской резиденции. «Омоложение парламента — один из возможных векторов, позволит сохранить преемственность», — поделился собеседник. Сейчас в заксо десять депутатов из 50, которым за 70 лет. Самому старшему — первому вице-спикеру, экс-мэру Екатеринбурга Аркадию Чернецкому, 74 года. Как ранее сообщало URA.RU, в рамках стартовавших (предварительных) консультаций о формировании партийных списков на выборы-2026 было определено, что квоту выделят участникам спецоперации РФ на Украине. Известно, что они, в частности, пойдут от «Единой России» и ЛДПР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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