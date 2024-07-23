Советники Куйвашева продают места во власти за 2 года до выборов

Элита в замешательстве, ведь губернатор назначил другого переговорщика

24 июля 2024 в 00:15 Размер текста - 17 +

Доступ к первому лицу — ключевой ресурс Аксаны Пановой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловский истеблишмент начал готовиться к выборам в заксобрание и Госдуму за два года до их начала, и уже есть первая интрига. Доверенные политтехнологи губернатора Евгения Куйвашева — Ринат Хазеев и Аксана Панова — формируют собственный пул кандидатов, обещая поддержку в обмен на электоральные подряды, в то время как сам глава региона, по данным URA.RU, уже все решил: основными переговорщиками будут не они. Политики в смятении. Выборы намечены на сентябрь 2026 года. В конце мая агентство рассказывало, что некоторые областные парламентарии пытались добиться ясности от губернаторской резиденции, видят ли их в следующем созыве. Но каждый получил ответ: рано. Ситуация поменялась в июле, знает близкий к резиденции источник URA.RU. В кулуарах говорят: учитывая новый статус Владимира Якушева, Евгению Куйвашеву особенно важно качественно подготовить электоральное поле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По его информации, уже в сентябре—октябре администрация президента РФ начнет собирать с регионов предложения по округам и фамилиям на выборах в ГД. «Поскольку в Свердловской области в 2026-м будет формироваться также новое заксобрание, и эти две кампании нельзя рассматривать в отрыве друг от друга, большая политико-административная работа стартовала сейчас», — объясняет логику собеседник. Но есть и другое объяснение заблаговременной подготовки (в целом не противоречащее первому): с назначением уральского полпреда президента РФ Владимира Якушева секретарем генсовета «Единой России» (пока в статусе и. о.) ставки кратно возрастают. «Учитывая их отношения, Куйвашеву особенно важно заранее обеспечить спокойный, контролируемый ход кампании-2026», — добавляет источник. По его данным, отвечают за формирование электоральной конфигурации три человека — политический вице-губернатор Олег Чемезов, председатель облизбиркома Елена Клименко и погруженный в ее дела замгубернатора Валерий Чайников. «Таково решение губернатора», — знает собеседник. Новость по теме Свердловские депутаты вступили в борьбу за сохранение во власти При этом сам Чайников в разговоре с URA.RU информацию опроверг. «Основной переговорщик — Чемезов. Именно он готовит предложения для шефа, — уточнил второй источник агентства, знакомый с ситуацией. — С рядом действующих депутатов заксо и Госдумы Чемезов уже встретился, обсудил планы и перспективы. Некоторые получили от него „зеленый свет“ и в ближайшее время развернут работу в своих округах». Первая информация о том, что Панова и Хазеев, не имеющие официальных статусов, предлагают депутатам свои лоббистские возможности, появилась еще в 2023-м, делится источник URA.RU, близкий к «Единой России». И в последнее время в этом направлении они якобы активизировались. «Обозначают, что способны влиять на списки кандидатов, так как близки к первому лицу, и готовы предложить свои услуги в период непосредственно избирательной кампании», — объяснил схему источник. Ни он, ни другие собеседники фамилий при этом не назвали. Основная роль на данном этапе отведена Олегу Чемезову Фото: Илья Московец © URA.RU Один из источников считает, что выборы-2026 для Пановой и Хазеева — едва ли не последний шанс: в 2027 году полномочия Евгения Куйвашева, основного гаранта их благополучия, истекают, и по всеобщему убеждению на новый срок он вряд ли пойдет. «Но в то же время в частных обсуждениях Панова и Хазеев не скрывают, что даже после ухода губернатора будут пытаться при его поддержке сохранить влияние в регионе», — слышал собеседник. По одной версии, своим решением, кто занимается подготовкой к выборам-2026, Куйвашев, лично отвечающий за результат и отдельных кандидатов перед Москвой, пресек эту интригу. Согласно другой — Чемезову и другим статусным госслужащим даже сейчас приходится объяснять растерянным депутатам, что действует «единое окно», то есть вести подобные переговоры уполномочен лишь вице-губернатор. «Многие реально запутались, к кому идти, кого слушать», — передает настроения один из источников. Ринат Хазеев руководил политтехнологической командой в 2021 году Фото: Илья Московец © URA.RU Вице-губернатором Олега Чемезова назначили в октябре 2021-го — как раз после последних выборов в заксо и Госдуму. Это стало реакцией на провал: госдумский список «Единой России» набрал 34,7% (65 место среди субъектов РФ), а в заксобрании партия утратила квалифицированное большинство. Все это сопровождалось крупным финансовым скандалом: бизнесмены, формировавшие региональный избирательный фонд (его размер, по слухам, мог достигать миллиарда рублей), так и не увидели отчета, куда потратили их деньги. У Хазеева была одна из ключевых ролей в той кампании — он руководил политтехнологической группой, определял стратегию. Став главным по выборам, Чемезов минимизировал участие Пановой и Хазеева в этих процессах. В 2022-м обеспечил Куйвашеву спокойное переизбрание, в 2023-м (выборы в гордуму Екатеринбурга) помог мэру Алексею Орлову удержать власть в городе в противостоянии с миллиардером Виталием Кочетковым (на него работали Панова и Хазеев), а в начале 2024-го добился рекордных в новейшей истории Свердловской области показателей на президентских выборах. По какому сценарию Чемезов предложит проводить выборы-2026, пока неясно. Связаться с ним на момент публикации не удалось — Чемезов в отпуске. Панова и Хазеев принципиально не общаются со СМИ. 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Свердловский истеблишмент начал готовиться к выборам в заксобрание и Госдуму за два года до их начала, и уже есть первая интрига. Доверенные политтехнологи губернатора Евгения Куйвашева — Ринат Хазеев и Аксана Панова — формируют собственный пул кандидатов, обещая поддержку в обмен на электоральные подряды, в то время как сам глава региона, по данным URA.RU, уже все решил: основными переговорщиками будут не они. Политики в смятении. Выборы намечены на сентябрь 2026 года. В конце мая агентство рассказывало, что некоторые областные парламентарии пытались добиться ясности от губернаторской резиденции, видят ли их в следующем созыве. Но каждый получил ответ: рано. Ситуация поменялась в июле, знает близкий к резиденции источник URA.RU. По его информации, уже в сентябре—октябре администрация президента РФ начнет собирать с регионов предложения по округам и фамилиям на выборах в ГД. «Поскольку в Свердловской области в 2026-м будет формироваться также новое заксобрание, и эти две кампании нельзя рассматривать в отрыве друг от друга, большая политико-административная работа стартовала сейчас», — объясняет логику собеседник. Но есть и другое объяснение заблаговременной подготовки (в целом не противоречащее первому): с назначением уральского полпреда президента РФ Владимира Якушева секретарем генсовета «Единой России» (пока в статусе и. о.) ставки кратно возрастают. «Учитывая их отношения, Куйвашеву особенно важно заранее обеспечить спокойный, контролируемый ход кампании-2026», — добавляет источник. При этом сам Чайников в разговоре с URA.RU информацию опроверг. «Основной переговорщик — Чемезов. Именно он готовит предложения для шефа, — уточнил второй источник агентства, знакомый с ситуацией. — С рядом действующих депутатов заксо и Госдумы Чемезов уже встретился, обсудил планы и перспективы. Некоторые получили от него „зеленый свет“ и в ближайшее время развернут работу в своих округах». Первая информация о том, что Панова и Хазеев, не имеющие официальных статусов, предлагают депутатам свои лоббистские возможности, появилась еще в 2023-м, делится источник URA.RU, близкий к «Единой России». И в последнее время в этом направлении они якобы активизировались. «Обозначают, что способны влиять на списки кандидатов, так как близки к первому лицу, и готовы предложить свои услуги в период непосредственно избирательной кампании», — объяснил схему источник. Ни он, ни другие собеседники фамилий при этом не назвали. Один из источников считает, что выборы-2026 для Пановой и Хазеева — едва ли не последний шанс: в 2027 году полномочия Евгения Куйвашева, основного гаранта их благополучия, истекают, и по всеобщему убеждению на новый срок он вряд ли пойдет. «Но в то же время в частных обсуждениях Панова и Хазеев не скрывают, что даже после ухода губернатора будут пытаться при его поддержке сохранить влияние в регионе», — слышал собеседник. По одной версии, своим решением, кто занимается подготовкой к выборам-2026, Куйвашев, лично отвечающий за результат и отдельных кандидатов перед Москвой, пресек эту интригу. Согласно другой — Чемезову и другим статусным госслужащим даже сейчас приходится объяснять растерянным депутатам, что действует «единое окно», то есть вести подобные переговоры уполномочен лишь вице-губернатор. «Многие реально запутались, к кому идти, кого слушать», — передает настроения один из источников. Вице-губернатором Олега Чемезова назначили в октябре 2021-го — как раз после последних выборов в заксо и Госдуму. Это стало реакцией на провал: госдумский список «Единой России» набрал 34,7% (65 место среди субъектов РФ), а в заксобрании партия утратила квалифицированное большинство. Все это сопровождалось крупным финансовым скандалом: бизнесмены, формировавшие региональный избирательный фонд (его размер, по слухам, мог достигать миллиарда рублей), так и не увидели отчета, куда потратили их деньги. У Хазеева была одна из ключевых ролей в той кампании — он руководил политтехнологической группой, определял стратегию. Став главным по выборам, Чемезов минимизировал участие Пановой и Хазеева в этих процессах. В 2022-м обеспечил Куйвашеву спокойное переизбрание, в 2023-м (выборы в гордуму Екатеринбурга) помог мэру Алексею Орлову удержать власть в городе в противостоянии с миллиардером Виталием Кочетковым (на него работали Панова и Хазеев), а в начале 2024-го добился рекордных в новейшей истории Свердловской области показателей на президентских выборах. По какому сценарию Чемезов предложит проводить выборы-2026, пока неясно. Связаться с ним на момент публикации не удалось — Чемезов в отпуске. Панова и Хазеев принципиально не общаются со СМИ.