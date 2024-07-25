В Магнитогорске пропала подросток. Фото

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Волонтеры разыскивают пропавшую девушку (фото из архива)
Волонтеры разыскивают пропавшую девушку (фото из архива) Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) пропала 14-летний подросток Виктория Лисьева. Ее поисками занимается спасательный отряд «Альфа-Спас». 

«25 июля в Магнитогорске в дневное время пропала 14-летняя Виктория Лисьева. Она ушла с дома по улице Октябрьская, 13. В настоящее время о ее местонахождение не известно», — сообщают представители поискового отряда в группе «ЧООО ПСО „Альфа-Спас“ г. Магнитогорск» в социальной сети в «ВКонтакте».

Приметы пропавшей — рост около 154 сантиметров, волосы русые. Девушка была одета в черную кофту, черные джинсы и кроссовки.  

Несовершеннолетняя пропала 25 июля
Несовершеннолетняя пропала 25 июля
Фото:

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В Магнитогорске (Челябинская область) пропала 14-летний подросток Виктория Лисьева. Ее поисками занимается спасательный отряд «Альфа-Спас».  «25 июля в Магнитогорске в дневное время пропала 14-летняя Виктория Лисьева. Она ушла с дома по улице Октябрьская, 13. В настоящее время о ее местонахождение не известно», — сообщают представители поискового отряда в группе «ЧООО ПСО „Альфа-Спас“ г. Магнитогорск» в социальной сети в «ВКонтакте». Приметы пропавшей — рост около 154 сантиметров, волосы русые. Девушка была одета в черную кофту, черные джинсы и кроссовки.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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