В Магнитогорске (Челябинская область) пропала 14-летний подросток Виктория Лисьева. Ее поисками занимается спасательный отряд «Альфа-Спас».
«25 июля в Магнитогорске в дневное время пропала 14-летняя Виктория Лисьева. Она ушла с дома по улице Октябрьская, 13. В настоящее время о ее местонахождение не известно», — сообщают представители поискового отряда в группе «ЧООО ПСО „Альфа-Спас“ г. Магнитогорск» в социальной сети в «ВКонтакте».
Приметы пропавшей — рост около 154 сантиметров, волосы русые. Девушка была одета в черную кофту, черные джинсы и кроссовки.
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